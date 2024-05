Altro che migranti, il vero problema dell’Italia è che se continuiamo così non ci saranno più essere umani

In Italia, se continuiamo così, tra qualche decennio dovremmo affrontare un problema non da poco: la mancanza di essere umani. Già, forse non ve ne siete ancora accorti, ma il Sud e le zone intorno agli Appennini in questi anni si stanno spopolando. E non è finita qui. La tendenza, infatti, sta riguardando sempre più un po’ tutto il Paese. In sintesi: si fanno sempre meno figli e i rari italiani giovani rimasti perlopiù se ne vogliono andare all’estero. Un ultimo report dell’Istat, Bambini e ragazzi, dice per esempio che il 34% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni che oggi vivono in Italia vedono il loro futuro all’estero. Gli indecisi, per la cronaca, sono intorno al 20%. Altro che paura dei migranti, presto in Italia dovremo pagare qualche tipo di umano per venire a farci compagnia.