La rivoluzione per le partenze dell’estate 2025: dimentica i voli low cost, solo così risparmi davvero senza grandi rinunce.

La mobilità ferroviaria notturna in Europa sta per vivere una trasformazione radicale grazie all’innovativa proposta della startup berlinese Nox Mobility, che entro il 2027 lancerà treni con cabine private pensate per uno o due passeggeri, rivoluzionando così il concetto tradizionale di viaggio notturno su rotaia.

Questo progetto rappresenta una novità importante per chi desidera spostarsi in modo confortevole, sostenibile ed economicamente competitivo rispetto ai voli low cost.

La rivoluzione del viaggio notturno in treno: comfort ed esclusività

Attualmente, il viaggio in treno di notte spesso comporta compromessi in termini di privacy e comodità, soprattutto per chi deve condividere gli spazi con sconosciuti in cabine anguste e poco accoglienti. Le cabine singole sono rare e le opzioni di gruppo non sempre rispondono alle esigenze di chi viaggia da solo o in coppia. Con la nuova offerta di Nox Mobility, invece, si punta a trasformare il treno notturno in una vera e propria esperienza di relax, offrendo ambienti eleganti e funzionali, comparabili a quelli di un piccolo boutique hotel su rotaia.

Thibault Constant, co-fondatore di Nox e volto noto nel mondo ferroviario con oltre mezzo milione di follower sui social, ha sottolineato come l’idea di poter dormire mentre un treno attraversa l’Europa sia affascinante, ma finora poco praticata a causa delle condizioni poco confortevoli e dei prezzi talvolta superiori a quelli dei voli aerei. L’obiettivo dichiarato è quindi rendere i treni notturni una componente essenziale e appetibile del sistema di trasporto europeo. Una delle sfide principali per Nox Mobility è proporre tariffe che possano realmente competere con quelle dei voli low cost, soprattutto sulle tratte brevi.

La startup ha annunciato prezzi di partenza di 79 euro per la cabina singola e 149 euro per la cabina doppia, un range molto competitivo per un servizio che garantisce comfort e privacy, oltre a un’esperienza di viaggio più rilassante. Oltre all’aspetto economico, i treni notturni di Nox rappresentano una risposta concreta alla crisi climatica. Viaggiare in treno produce infatti un’impronta di carbonio molto inferiore rispetto all’aereo, soprattutto se si considerano i collegamenti diretti tra centri città, che eliminano la necessità di spostamenti aggiuntivi verso aeroporti periferici. Questo rende il servizio non solo una scelta intelligente per il portafoglio dei viaggiatori, ma anche per l’ambiente.

L’innovazione di Nox Mobility si riflette anche nel design delle cabine, che non saranno semplici cuccette ma spazi pensati per il comfort e la funzionalità. Le tre configurazioni offerte sono:

Single : cabina privata con letto rialzato, angolo salotto e tavolo separato, ideale per chi viaggia da solo e desidera privacy e spazio.

: cabina privata con letto rialzato, angolo salotto e tavolo separato, ideale per chi viaggia da solo e desidera privacy e spazio. Double Loft : simile alla Single ma pensata per due persone, con letti rialzati accessibili tramite scala e un’area salotto dedicata.

: simile alla Single ma pensata per due persone, con letti rialzati accessibili tramite scala e un’area salotto dedicata. Double Vista: cabina con letto a livello del petto, facilmente accessibile e convertibile in due sedute, adatta a chi preferisce un accesso più agevole.

Tutti i letti sono lunghi due metri, per garantire un riposo ottimale durante il viaggio. Il progetto di Nox Mobility non si limita a rivoluzionare il singolo viaggio notturno, ma punta a costruire, entro il 2035, una rete europea che colleghi oltre 100 città, tra cui Stoccolma, Berlino, Roma, Barcellona, Milano, Monaco, Budapest, Amsterdam e Parigi. Questo ambizioso obiettivo si inserisce in un contesto più ampio di interconnessione e sostenibilità, favorendo una mobilità più efficiente e meno impattante a livello ambientale.

L’iniziativa di Nox Mobility si configura quindi come una delle risposte più innovative e concrete alle esigenze di chi cerca alternative valide ai voli low cost, combinando comfort, prezzo e rispetto per l’ambiente in un progetto capace di cambiare il volto dei viaggi notturni in Europa.