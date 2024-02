Anche i pedoni vengono multati e condannati, gli facciamo un autovelox a parte?

Molti forse non lo sapevano ma anche chi cammina per strada, quindi un pedone, può essere non solo multato ma anche condannato. Questo accade quando non si attraversa sulle sulle strisce pedonali e soprattutto non si sta attenti se sta arrivando qualche veicolo. Uno dei pochi casi arriva da Pavia. Era il maggio del 2021 e in una zona periferica una donna aveva attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali. Ma un motociclista di 48 anni per evitare di investirla era stato costretto a una manovra improvvisa. Il 48enne aveva perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto e riportando fratture e ferite. Oggi, a distanza di quasi tre anni il pedone che aveva causato l’incidente, la signora di 60 anni, è stata condannata per lesioni a tre mesi di carcere e al pagamento di 20mila euro al motociclista per i danni subiti. Questa è la storia. Di solito siamo abituati a leggere il contrario, ovvero automobilisti condannati per aver investito un pedone. E invece accade anche che sia il pedone a venire condannato. Avranno già scelto un autovelox a parte per loro? Magari un rilevatore di strisce pedonali…