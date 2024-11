Antonella Clerici, il rapido dimagrimento che ha stupito tutti: ecco che dieta ha seguito

Antonella Clerici ha sorpreso il pubblico con la sua nuova forma fisica: la conduttrice ha rivelato la sua dieta

La bellissima conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno” riesce sempre a catalizzare l’attenzione del pubblico con la sua simpatia e i suoi preziosi segreti di cucina. Da tanti anni è al timone dei cooking show più di successo della Rai, prima con “La Prova del cuoco” e oggi con il format che si ispira alla sua “casa nel bosco”.

Antonella Clerici nonostante sia sempre a contatto con i gustosi manicaretti che gli chef dello studio del primo canale preparano davanti alle telecamere, dimostra di non farsi tentare troppo eccessivamente e recentemente ha anche svelato il suo segreto della sua perfetta forma fisica.

La conduttrice non si è fatta distrarre e ha portato avanti il suo regime alimentare senza esitazione. La sua dieta? Ha un nome particolare perchè si basa su un numero che una volta memorizzato non si può sbagliare. Ovviamente prima di intraprendere una qualsiasi dieta è sempre buona cosa rivolgersi ad uno specialista per avere tutte le indicazioni giuste sul proprio fisico e in base alla propria salute. Proprio come ha fatto Antonella Clerici.

Una dieta gustosa e sana per 5 volte al giorno

La recente perdita di peso di Antonella Clerici non è passata inosservata al pubblico di Rai Uno. La conduttrice ha reso noto il regime alimentare che ha seguito per raggiungere questo obiettivo. Antonella, nonostante abbia recentemente compiuto 60 anni, appare più energica che mai. Ha sempre ammesso di essere una buona forchetta, ma è riuscita a mantenere una buona forma fisica grazie a un’alimentazione equilibrata.

La Clerici ha seguito un regime alimentare personalizzato ideato dalla nutrizionista Evelina Flachi, chiamato “dieta del 5“. Questo approccio si basa sul numero 5:

5 giorni a dieta ogni settimana.

5 pasti al giorno.

Ogni pasto include i 5 nutrienti fondamentali: carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali.

Ecco un esempio di giornata tipo della dieta del 5:

Colazione: Acqua, latte scremato o tè verde, 2 fette di pane integrale con marmellata o miele.

Spuntino: Yogurt magro o un quadratino di cioccolato fondente.

Pranzo: Spaghetti al pomodoro o patate lesse con carne; frutta.

Merenda: Yogurt magro o un cubetto di formaggio grana.

Cena: Riso con verdure, seppie al pomodoro, uova o prosciutto crudo con verdure; frutta.

La dieta include il consumo di almeno 2 litri d’acqua al giorno e un po’ di attività fisica, favorendo uno stile di vita equilibrato e sostenibile. Questo regime alimentare è molto efficace e non troppo restrittivo, il che lo rende facile da seguire. Grazie a questa dieta, Antonella Clerici ha ottenuto ottimi risultati, mantenendo energia e vitalità.