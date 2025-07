Arriva la Barbie con il diabete di tipo 1. La Mattel ha lanciato una nuova bambola, in collaborazione con la Fondazione Usa che si occupa della malattia (Breakthrough T1D). Un progetto di inclusione, che si aggiunge alle altre Barbie con patologie diverse. Vestita con un abito blu a pois, l’ultima arrivata è munita di cerotto a forma di cuore sul braccio sinistro, una pompa per l’insulina alla vita e un monitor per leggere i valori del glucosio in un’apposita borsetta azzurra.

Il diabete di tipo 1 è una patologia autoimmune che determina iperglicemia. La malattia colpisce spesso già da giovanissimi (viene anche detto diabete giovanile perché la gran parte delle diagnosi si concentra in età pediatrica, adolescenza o nei giovani adulti). Grazie ai progressi nella gestione e nelle terapie, la mortalità correlata alla malattia è diminuita.