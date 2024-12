Pronti per i tradizionali pranzi e cene di Natale? Ma prima avete pensato a fare gli auguri a parenti e amici? Se vi manca l’ispirazione, ecco una selezione di frasi perfette da inviare via messaggio, sui social o sulle app di messaggistica come WhatsApp. Potete anche usarle per arricchire i bigliettini che accompagnano i vostri regali. Che siano formali, originali o scherzose, le parole giuste sapranno rendere ancora più speciale questa magica festività.

10 frasi per gli Auguri di Buon Natale