Auguri per la Festa della mamma: le frasi più belle da dedicare

Oggi 12 maggio sarà la festa della mamma. Al pensierino ci hai già pensato ma ora vorresti trovare una frase speciale di auguri da scrivere sul biglietto per accompagnare il dono. Spesso, trovare una frase adatta è più difficile che scegliere il regalo. Dopotutto non siamo tutti poeti o scrittori. Niente paura perché abbiamo raccolto una serie di frasi, citazioni e aforismi da cui si potrà trarre ispirazione per il messaggio d’auguri perfetto per te.

Si tratta di alcune frasi che ci hanno colpito in particolar modo, puoi riportarle così per intero o semplicemente adattandole al tuo specifico caso.

Auguri festa della mamma più belli