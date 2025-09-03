“La pertosse era una malattia che avevamo sconfitto, purtroppo sta tornando fuori”. Con queste parole l’infettivologo Matteo Bassetti ha lanciato un nuovo appello tramite un video pubblicato sui social, ribadendo la necessità di vaccinarsi per difendere soprattutto i più piccoli da un’infezione che può avere conseguenze gravissime. La pertosse è una malattia infettiva di origine batterica, provocata dal Bordetella pertussis, che colpisce le vie respiratorie e può risultare fatale nei casi più gravi. Tradizionalmente viene annoverata tra le cosiddette “malattie infantili”, insieme a morbillo, rosolia, varicella e parotite, e interessa principalmente i bambini sotto i 5 anni.

Come sottolinea l’Istituto superiore di sanità (Iss), l’uomo è l’unico serbatoio del batterio, e la trasmissione avviene esclusivamente da persona a persona. In presenza di un trattamento antibiotico adeguato, la guarigione può avvenire in circa due settimane, ma la prevenzione resta l’arma più efficace.

L’epidemia in Toscana e i dati allarmanti

Il 28 agosto è stato pubblicato su Eurosurveillance uno studio retrospettivo condotto dall’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L’analisi ha evidenziato un’impennata dei casi negli ultimi anni. “Tra il 2016 e il 2024 ci sono stati circa 385 ricoveri di cui 260 sono avvenuti nel 2024”, riporta Bassetti.

Secondo l’esperto, la pertosse ha colpito soprattutto “gli adolescenti tra i 10 e i 16 anni, ma anche molti lattanti che non avevano naturalmente ricevuto le dosi di vaccino”. Questo quadro dimostra come il calo delle coperture vaccinali stia facilitando la diffusione del batterio, mettendo a rischio non solo i neonati ma anche le fasce più grandi della popolazione scolastica.

La vaccinazione come unica difesa

Per contrastare il ritorno della pertosse, la vaccinazione resta il pilastro centrale. L’Iss ricorda che nei lattanti le prime tre dosi vengono somministrate a distanza di 6-8 settimane l’una dall’altra, con un richiamo intorno ai due anni di età. Tuttavia, secondo Bassetti, il problema riguarda anche altre categorie: “Bisogna vaccinare le mamme che passano gli anticorpi ai neonati, quindi durante la gravidanza”, ma anche “gli adolescenti” con una quinta dose “tra i 12 e i 18 anni”.

L’infettivologo insiste inoltre sull’importanza della puntualità: “Non è solo importante vaccinare, ma è importante la puntualità delle vaccinazioni”. Il medico avverte che il ritorno della pertosse è legato al fatto che “molti non si vaccinano, le mamme non si vaccinano in gravidanza, non vaccinano i loro figli. Attenzione perché è una malattia davvero grave che rischia di portare a morte i nostri bambini”.