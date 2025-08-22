Tutti quelli che usano Gmail dovrebbero fare molta attenzione a non aprire questa email: si tratta di una pericolosa truffa.

Una nuova truffa colpisce gli utenti di Gmail, sfruttando in modo ingannevole l’intelligenza artificiale integrata nel sistema di posta elettronica di Google.

Con circa 1,8 miliardi di account Gmail attivi a livello globale, la piattaforma si conferma il servizio email più utilizzato al mondo. Tuttavia, proprio questa sua diffusione la rende un bersaglio privilegiato per i truffatori che hanno ideato un meccanismo sofisticato per sottrarre dati personali agli utenti.

La truffa che sfrutta l’intelligenza artificiale Gemini

Al centro del nuovo raggiro c’è Gemini, l’intelligenza artificiale di Google integrata nell’ecosistema Gmail per migliorare l’esperienza utente. Gemini infatti elabora automaticamente il contenuto delle email, fornendo riassunti sintetici, evidenziando scadenze e traducendo testi in altre lingue. È proprio questa funzionalità che i malintenzionati hanno sfruttato per ingannare gli utenti più attenti. La truffa si presenta con un messaggio generato dall’IA che avvisa l’utente di un potenziale tentativo di frode e lo invita a verificare le proprie credenziali o a contattare un numero di telefono indicato come servizio clienti.

In realtà, si tratta di un numero a pagamento, la cui chiamata provoca un immediato esborso economico per la vittima. Altre volte, il fine è raccogliere dati sensibili che, pur non permettendo l’accesso diretto all’account Google – protetto da sistemi di sicurezza avanzati – vengono utilizzati per tentativi di accesso o frodi su altri siti e piattaforme. Ciò che sorprende è il metodo utilizzato per bypassare i meccanismi di sicurezza di Gemini: non serve alcun attacco informatico complesso. I truffatori inseriscono nel corpo del messaggio una stringa di testo bianco, invisibile all’occhio umano, che l’IA interpreta come un alert di truffa e include nel riassunto mostrato all’utente.

Questo stratagemma sfrutta la fiducia riposta nell’intelligenza artificiale per veicolare il contenuto fraudolento senza destare sospetti. Per proteggersi efficacemente da questa trappola, è fondamentale non fornire mai dati personali o credenziali in risposta a messaggi sospetti e non chiamare mai numeri di telefono sconosciuti, anche se indicati da Gemini nei riassunti. In questi casi, l’allarme dovrebbe subito suonare, poiché il sistema di assistenza automatica di Google non richiede mai contatti telefonici diretti per la verifica della sicurezza dell’account.

In caso di dubbi, è consigliabile esaminare con attenzione l’email ricevuta, verificare il mittente e utilizzare esclusivamente i canali ufficiali di supporto Google per chiarimenti. Inoltre, bisogna prestare massima attenzione anche a eventuali richieste di contatto tramite indirizzi email sospetti, che spesso sono un altro veicolo per truffe volte a sottrarre dati sensibili o denaro.

Negli ultimi giorni, numerosi utenti hanno segnalato messaggi in cui i truffatori si spacciano per rappresentanti delle forze dell’ordine, una pratica da sempre smentita dagli stessi enti ufficiali, che non comunicano mai tramite email per questioni di sicurezza. L’allerta sui rischi legati a Gmail è quindi più che mai alta, soprattutto considerando che la sofisticazione dei metodi di truffa si evolve costantemente, sfruttando anche tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale. Mantenere un comportamento prudente e aggiornato sulle modalità di phishing è la prima difesa per non cadere vittima di questi tentativi di frode.