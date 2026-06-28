L’ondata di calore che sta colpendo la Francia ha provocato un aumento delle visite veterinarie per cani, gatti, ma anche conigli e uccelli, con strutture in forte affanno in diverse regioni.

I numeri

Secondo il servizio di emergenza veterinaria 3115, si registra “un aumento di quasi il 10% della mortalità tra gli animali trattati in pronto soccorso rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”.

A spiegare il fenomeno è un veterinario che opera a domicilio in Île-de-France: “Per i gatti, si tratta di un processo prolungato, che si sviluppa dopo diversi giorni di caldo e disidratazione progressiva. Nei cani, i sintomi si manifestano principalmente nei primi due giorni; dopodiché, le persone prendono le dovute precauzioni”.

Tra le misure consigliate in casa: persiane chiuse nelle ore più calde, più ciotole d’acqua in stanze diverse, tappetini rinfrescanti e alimentazione umida per i gatti; per i cani è fondamentale il raffreddamento immediato in un luogo ventilato, bagnando le estremità e usando asciugamani umidi.

Nonostante le precauzioni, alcuni animali arrivano troppo tardi alle cure, e il colpo di calore risulta “fatale in un caso su due”, con particolare rischio per cuccioli, animali anziani, obesi e razze brachicefale.