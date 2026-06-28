L’attesa è quasi finita. Anche quest’anno migliaia di italiani sono pronti a sfruttare l’appuntamento più atteso dagli amanti dello shopping: i saldi estivi 2026. Dopo settimane di vetrine osservate con attenzione e liste dei desideri preparate in anticipo, sta per arrivare il momento di acquistare abbigliamento, scarpe, accessori e prodotti per la casa a prezzi ridotti.

I saldi rappresentano da sempre una delle occasioni migliori per rinnovare il guardaroba in vista delle vacanze o prepararsi alle nuove tendenze della stagione successiva. Non sorprende quindi che ogni anno l’avvio degli sconti generi grande interesse tra consumatori e commercianti.

Anche nel 2026 la maggior parte delle regioni italiane partirà nello stesso giorno, mentre alcune aree del Paese seguiranno un calendario differente. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle date ufficiali e sui consigli per approfittare al meglio delle promozioni.

Quando iniziano i saldi estivi 2026

La data da segnare sul calendario è quella di sabato 4 luglio 2026. Nella maggior parte delle regioni italiane sarà infatti questo il giorno ufficiale di partenza dei saldi estivi.

Come avviene ormai da diversi anni, le amministrazioni regionali hanno scelto di coordinare l’avvio delle vendite promozionali per garantire uniformità sul territorio nazionale e offrire maggiore chiarezza ai consumatori.

I negozi fisici, i centri commerciali e molte attività commerciali aderiranno quindi agli sconti già dal primo fine settimana di luglio, uno dei periodi più strategici per il commercio grazie all’inizio delle vacanze estive e all’aumento del turismo.

Per molti esercenti si tratta di un momento fondamentale dell’anno, capace di incidere in maniera significativa sul fatturato stagionale.

L’eccezione del Trentino-Alto Adige

Se gran parte dell’Italia inizierà gli sconti il 4 luglio, esiste però una regione che seguirà un calendario diverso.

In Trentino-Alto Adige, infatti, la disciplina dei saldi viene gestita in modo autonomo e le date possono variare in base ai singoli comuni e alle località turistiche.

La scelta di posticipare l’avvio delle promozioni è legata alle caratteristiche del territorio e alla forte presenza di turismo montano, che segue dinamiche differenti rispetto alle principali destinazioni balneari italiane.

Per questo motivo chi si trova in vacanza nelle località alpine dovrà verificare le disposizioni specifiche previste dal proprio comune di riferimento.

Calendario dei saldi estivi 2026: tutte le date regione per regione

Anche nel 2026 la maggior parte delle regioni italiane farà partire i saldi estivi sabato 4 luglio, ma la durata degli sconti varierà da territorio a territorio. Ecco il calendario completo:

Abruzzo: dal 4 luglio per 60 giorni

dal 4 luglio per 60 giorni Basilicata: dal 4 luglio al 1° settembre

dal 4 luglio al 1° settembre Calabria: dal 4 luglio per 60 giorni

dal 4 luglio per 60 giorni Campania: dal 4 luglio per 60 giorni

dal 4 luglio per 60 giorni Emilia-Romagna: dal 4 luglio per 60 giorni

dal 4 luglio per 60 giorni Friuli Venezia Giulia: dal 4 luglio al 30 settembre

dal 4 luglio al 30 settembre Lazio: dal 4 luglio per 6 settimane

dal 4 luglio per 6 settimane Liguria: dal 4 luglio al 17 agosto

dal 4 luglio al 17 agosto Lombardia: dal 4 luglio al 1° settembre

dal 4 luglio al 1° settembre Marche: dal 4 luglio al 1° settembre

dal 4 luglio al 1° settembre Molise: dal 4 luglio per 60 giorni

dal 4 luglio per 60 giorni Piemonte: dal 4 luglio per 8 settimane

dal 4 luglio per 8 settimane Puglia: dal 4 luglio al 15 settembre

dal 4 luglio al 15 settembre Sardegna: dal 4 luglio per 60 giorni

dal 4 luglio per 60 giorni Sicilia: dal 4 luglio al 15 settembre

dal 4 luglio al 15 settembre Toscana: dal 4 luglio per 60 giorni

dal 4 luglio per 60 giorni Umbria: dal 4 luglio per 60 giorni

dal 4 luglio per 60 giorni Valle d’Aosta: dal 4 luglio al 30 settembre

dal 4 luglio al 30 settembre Veneto: dal 4 luglio al 30 agosto

dal 4 luglio al 30 agosto Provincia autonoma di Trento: calendario definito autonomamente

calendario definito autonomamente Provincia autonoma di Bolzano: dal 16 luglio al 13 agosto, con possibili variazioni nelle località turistiche

Le date possono essere soggette a modifiche o aggiornamenti da parte delle singole amministrazioni regionali. Per questo motivo è sempre consigliabile verificare eventuali comunicazioni ufficiali prima dell’inizio della stagione degli sconti.

Quanto dureranno i saldi

Come accade tradizionalmente, i saldi estivi non si limiteranno a pochi giorni. Nella maggior parte delle regioni italiane gli sconti proseguiranno per circa sessanta giorni, accompagnando consumatori e commercianti per gran parte dell’estate.

Questo significa che le promozioni resteranno attive anche durante il mese di agosto, consentendo ai turisti e a chi parte per le vacanze di approfittare delle offerte anche nelle settimane successive all’avvio ufficiale.

Tuttavia gli esperti del settore ricordano che le occasioni migliori si concentrano spesso nei primi giorni dei saldi, quando la disponibilità di taglie, colori e modelli è ancora molto ampia. Con il passare delle settimane gli sconti tendono ad aumentare, ma la scelta può ridursi sensibilmente.

I consigli per fare veri affari

Con l’arrivo dei saldi aumenta inevitabilmente anche il rischio di acquisti impulsivi.

Per questo motivo le associazioni dei consumatori consigliano di arrivare preparati, confrontando i prezzi prima dell’inizio degli sconti e individuando gli articoli realmente necessari.

Controllare il prezzo originale esposto sul cartellino permette di verificare l’effettiva convenienza dell’offerta e di evitare promozioni poco trasparenti.

È inoltre importante conservare sempre lo scontrino. Anche durante i saldi, infatti, restano valide le norme che tutelano il consumatore in caso di prodotto difettoso.

Gli esperti suggeriscono inoltre di diffidare degli sconti eccessivamente elevati fin dal primo giorno, soprattutto se non accompagnati da indicazioni chiare sul prezzo iniziale.

Saldi estivi e shopping online: una sfida sempre più aperta

Negli ultimi anni il confine tra negozi fisici e commercio online è diventato sempre più sottile.

Molti brand propongono promozioni contemporaneamente sia nei punti vendita tradizionali sia sui propri siti internet, permettendo ai clienti di scegliere la modalità di acquisto preferita.

Lo shopping digitale continua a conquistare quote di mercato grazie alla comodità e alla possibilità di confrontare rapidamente i prezzi. Tuttavia i negozi fisici mantengono un importante vantaggio: la possibilità di provare i prodotti e verificare immediatamente qualità, vestibilità e materiali.

Per questo motivo si prevede che anche nel 2026 i consumatori alterneranno acquisti online e visite nei negozi, cercando le occasioni migliori su entrambi i canali.