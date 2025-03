Si dice che “cane morde uomo” non sia una notizia, lo sarebbe invece “uomo morde cane”. Ma come la mettiamo con l’informazione apparentemente bislacca “cane spara a uomo”? Decisamente una notizia, non priva di una certa ironia sulla povera vittima.

Ferita di striscio, tragedia sfiorata

Scuse preventive vanno dunque a un tizio di Memphis, Tennessee. Dormiva di notte tranquillo con la compagna quando il cane di casa è balzato sul lettone.

Pochi attimi dopo uno sparo nel buio perché la zampa del cane si è incastrata sul grilletto, facendo partire un colpo. Il proiettile si è conficcato sulla coscia sinistra del padrone.

Brusco risveglio e corsa in ospedale per le cure del caso. Per fortuna una ferita di striscio. L’uomo teneva una pistola carica e senza sicura sul letto. La donna ne era al corrente, ora promette che non lo faranno più. “Da ora in avanti inseriremo la sicura in tutte le armi presenti in casa”. Ah, ecco, in effetti sarebbe meglio.