Con la regola del 3, avere una casa pulita e splendente per il cenone di Capodanno con amici e parenti, è facilissimo.

Non tutti amano dedicare il proprio tempo alla pulizia della casa. C’è chi considera le pulizie domestiche un modo per rilassarsi e chi, invece, lo fa con pochissima voglia. Dopo aver pulito da cima in fondo tutta la casa ci si sente sicuramente meglio: vedere una casa pulita e ordinata, infatti, nota anche al proprietario un senso di benessere.

Chi pensa, però, che per avere una casa splendente sia necessario dedicare quotidianamente ore alle pulizie si sbaglia. Bastano, infatti, delle piccole accortezze per avere una casa pulita. Se poi si segue la regola del 3, anche per il cenone di Capodanno, la casa sarà perfetta e pronta per accogliere tutti gli ospiti.

La regola del 3 per una casa sempre pulita

Per pulire casa senza perdere troppo tempo non è necessario buttare tutto ciò che c’è in casa e che non serve più ma è sufficiente seguire la regola del 3 che prevede l’eliminazione degli oggetti che, pur essendo poco ingombranti occupando uno spazio minuscolo, causano una perdita di tempo nelle pulizie perché impediscono di pulire, ad esempio una mensola, con una sola passata.

Si tratta, dunque, di piccole decorazioni che sono presenti in quasi tutte le cose e che devono essere spostate prima di iniziare l’attività di pulizia. Prima di cominciare a spolverare e lavare i vari mobili, eliminate prima di tutto gli oggetti decorativi piccoli e numerosi. Si tratta di piccoli vasi, portafoto, candele profumate che rendono la casa accogliente ma che rappresentano degli ostacoli per chi ha poco tempo per pulire casa.

Se siete abituati a conservare scontrini, volantini, liste della spesa, giornali e tutto ciò che trovate nella cassetta della posta, non fatelo più. Oltre a far accumulare una quantità maggiore di polvere, contribuiscono a rendere più difficoltosa la pulizia della scrivania dove siete soliti appoggiare tutto. Inoltre, guardando tutta quella carta sparsa in modo disordinato, la scrivania, anche se perfettamente pulita, sembrerà perennemente disordinata. Se non volete buttare nulla, cercate un cassetto che non usate in cui conservare tutto, magari chiuso in una scatola.

Per pulire in modo veloce, poi in bagno, raccogliete in vassoi o scatole contenitive creme, detergenti, profumi, oli, barattoli, detergenti, utensili. Se, poi, si tratta di cose che non usate quotidianamente, il consiglio è riporli in un armadietto tenendo fuori solo ciò che usate ogni giorno.

Con la regola del 3 che prevede l’eliminazioni di questi oggetti, pulire casa in poco tempo sarà davvero facilissimo.