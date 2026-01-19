Ha solo 180 abitanti ma è un piccolo gioiello italiano: il borgo da visitare subito tra case di pietra, ruscelli e montagne.

Nel panorama italiano della sostenibilità ambientale e dell’amministrazione virtuosa, si distingue un piccolo Comune alpino che ha saputo trasformare le proprie sfide in opportunità di crescita e innovazione. Si tratta di un piccolo borgo della Valle d’Aosta con appena 180 abitanti che è stato premiato come il Comune più Virtuoso d’Italia durante la XIX edizione del prestigioso Premio Comuni Virtuosi, affermandosi come modello nazionale per le sue politiche integrate di sviluppo sostenibile.

Il borgo è considerato un piccolo gioiello in cui perdersi totalmente allontanandosi dall’inquinamento cittadino e da tutti gli impegni quotidiani. Tra case di pietra, ruscelli, sentieri e montagne, è un luogo davvero unito.

Pontboset, il piccolo borgo della Valle d’Aosta che sta conquistando tutti

Situato nel cuore delle Alpi valdostane, Pontboset raggiunge un traguardo storico diventando il primo Comune della Valle d’Aosta a ricevere questo riconoscimento e, allo stesso tempo, il più piccolo vincitore nella storia dell’iniziativa. La giuria ha selezionato Pontboset tra oltre 300 candidature provenienti da tutta Italia, valorizzando il suo approccio complessivo che mette al centro il rispetto del territorio, la qualità della vita dei cittadini e il contrasto allo spopolamento.

Il Comune ha adottato una strategia chiara e coraggiosa: consumo di suolo zero, recupero e riqualificazione degli edifici esistenti, oltre alla valorizzazione delle risorse naturali come leva per lo sviluppo locale. Pontboset si distingue inoltre per essere il primo Comune valdostano a ottenere la registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), mantenendo da oltre dieci anni un Sistema di Gestione Ambientale certificato, che integra la sostenibilità in ogni decisione amministrativa.

Tra gli interventi più significativi realizzati, spiccano la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, l’installazione di sistemi di illuminazione smart e l’ammodernamento della viabilità e della rete sentieristica, considerata una vera infrastruttura primaria per la mobilità dolce. Questi investimenti hanno migliorato non solo la funzionalità del territorio ma anche la fruibilità sostenibile, favorendo un turismo rispettoso dell’ambiente.

Pontboset ha puntato con decisione sulla mobilità sostenibile, installando colonnine di ricarica per e-bike e auto elettriche e creando percorsi transfrontalieri che facilitano gli spostamenti ecologici nella regione alpina. A completamento di questo progetto, il borgo ha realizzato infrastrutture fotovoltaiche dedicate, che contribuiscono a produrre energia pulita e a ridurre l’impatto ambientale.

Oltre ad essere il borgo più virtuoso d’Italia per sostenibilità, Pontboset è anche una meta ideale per le vacanze soprattutto per chi ama trascorrere il tempo libero immerso nella natura. Ricco di ponti medievali, il borgo offre la possibilità di fare escursioni tra orridi e boschi perdendosi nella magnificenza di panorami mozzafiato come quello che offre il Santuario di Retempio. Bellissimi, poi, sono anche i villaggi tradizionali come Barmelle.