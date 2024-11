C’è un orario preciso da evitare per mangiare: fa ingrassare

Sapete che c’è un orario in cui è bene non mangiare perché si va incontro a un maggiore rischio di ingrassare? I medici mettono in guardia dalla cattiva abitudine, scopriamone di più

Siete tra quelle persone abitudinarie che mangiano sempre a un’ora ben precisa a pranzo o a cena e se sgarrano di un nanosecondo si fanno venire il mal di pancia? Oppure non avete alcuna regola e vi mettete a tavola praticamente solo quando siete obbligati dai morsi della fame?

Non importa a quale gruppo di persone voi apparteniate, la rivelazione degli esperti di nutrizione a proposito dell’orario preciso da evitare per mangiare per non compromettere la salute ed al tempo stesso per evitare di ingrassare vi potrà essere utile per fare la vostra scelta futura.

Quando è meglio non mangiare per non ingrassare

Gli esperti di nutrizione i medici che sono specializzati in alimentazione in generale consigliano di evitare di mangiare a un determinato orario perché si tratta di un’abitudine che può nuocere gravemente alla salute.

Non bisogna né cenare troppo tardi la sera e né concedersi degli spuntini di mezzanotte, chiamiamoli così. Sedersi a tavola dopo le nove e mangiare una cena abbondante porta a inevitabili brutte conseguenze per il benessere e la salute.

Mangiare di sera, orientativamente dopo le ore 21, comporta quindi tutta una serie di disagi digestivi. Questo significa non solo che ci può essere un rallentamento della digestione con la conseguenza di avere disturbi gastrointestinali, ma si può anche avere difficoltà nel prendere sonno.

Inoltre si ha un maggiore rischio di ingrassare e si espone l’organismo a molteplici problemi legati al metabolismo che, a lungo andare, possono portare al manifestarsi di patologie cronico – degenerative.

Il problema principale è mettersi a letto dopo aver mangiato. La posizione orizzontale rallenta la digestione e può far comparire problemi digestivi come acidità di stomaco e gonfiore. Dormire subito dopo aver mangiato può comportare un sonno poco ristoratore con la conseguenza che il giorno dopo si è meno vigili e reattivi.

Infine mangiare tardi favorisce l’accumulo di grasso. Sono diverse le ricerche che mostrano maggiore rischio di sovrappeso e obesità se si va a letto a dormire subito dopo aver mangiato. Uno studio dell’Università della Pennsylvania ha mostrato che, dal momento che i livelli di zucchero nel sangue si alzano provocando il rilascio di insulina per regolare il livello di glicemia, questo ormone durante il sonno favorisce la formazione di depositi di grasso.

A che ora mangiare, dunque? Meglio la sera presto, comunque è sempre bene andare a dormire almeno due o tre ore dopo aver consumato il pasto. Anche perché chi va a dormire tardi rischia maggiormente di sviluppare il diabete.