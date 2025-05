iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. In arrivo nelle prossime 48 ore di forte maltempo su alcune zone del nostro Paese. Massima allerta per nubifragi, vento e mareggiate su Sicilia e Calabria, in parte anche sul Sud della Sardegna e sul resto del meridione.

Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it che conferma lo scontro tra un ciclone tunisino e un fronte polacco. “Nel corso delle prossime ore le piogge più intense sono previste sulla Sicilia, su cui cadranno fino ed oltre i 100 mm. Oggi al Nord la giornata che trascorrerà con condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso. In serata peggiora con temporali sul Triveneto.

Al Centro tempo in gran parte asciutto e con nubi irregolari o compatte sulle coste del Lazio e in Molise. Temperature molto calde. Al Sud maltempo intenso su Sicilia e Calabria, precipitazioni più deboli sul resto delle regioni.

Venerdì 16 maggio

Al Nord pressione stabile. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature in diminuzione. Al Centro piogge, a tratti consistenti, su Abruzzo e Molise al mattino e poi sul basso Lazio al pomeriggio.

Più sole altrove. Al Sud una circolazione depressionaria condiziona il tempo su gran parte delle regioni con precipitazioni a tratti consistenti o forti.

Sabato 17 maggio

Al Nord generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Qualche piovasco atteso soltanto sulle Dolomiti. Al Centro condizioni di bel tempo. cielo più nuvoloso sugli Appennini. Venti settentrionali. Clima mite. Al Sud piogge in Sicilia e in Calabria, altrove avremo un cielo a tratti irregolarmente nuvoloso. Clima mite.