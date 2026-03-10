L’Italia continua a vivere giornate caratterizzate da alternanza di piogge e schiarite. Secondo le previsioni di Federico Brescia, l’inizio settimana si manterrà uno scenario simile a quello del weekend appena trascorso. Al Nord si prevedono ampi spazi soleggiati e temperature gradevoli, che permetteranno di godere di condizioni meteorologiche stabili e piacevoli.

Al Centro-Sud, invece, persiste la classica instabilità primaverile. Nelle zone interne è possibile la formazione di rapidi annuvolamenti pomeridiani, che potranno sfociare in brevi rovesci. Lungo le fasce costiere, invece, ci sarà maggior spazio per ampie schiarite. Particolarmente esposta all’instabilità rimane la Puglia, dove sono attesi acquazzoni sparsi nel corso della giornata.

Martedì, l’arrivo della perturbazione

Oggi, martedì 10 marzo, l’Italia sarà interessata dall’arrivo di un debole fronte perturbato. Le zone più colpite saranno il Nord-Ovest e la Toscana, con piogge sparse e una nuvolosità più compatta. Secondo Brescia, queste precipitazioni avranno anche l’effetto di “lavare” l’atmosfera, abbattendo parzialmente le polveri sottili accumulate nei giorni di stasi.

Al Nord estese nubi irregolari e qualche pioggia locale caratterizzeranno il Nord-Ovest, mentre sulla Pianura Padana orientale sono previste nebbie isolate. Al Centro, instabilità pomeridiana sugli Appennini e in Toscana, mentre al Sud permangono cieli poco nuvolosi con possibili rovesci sui rilievi interni.

Mercoledì tra nuvole, piovaschi e sole

Mercoledì 11 marzo le condizioni meteorologiche cambieranno leggermente. Al Nord sono previste nuvole diffuse con piovaschi irregolari, mentre al Centro il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con instabilità pomeridiana sui rilievi. Al Sud la situazione sarà più stabile, con ampi spazi soleggiati che caratterizzeranno la giornata.

Questa sequenza di giornate con alternanza tra sole, nubi e piogge testimonia la tipica variabilità primaverile, che continuerà a influenzare gran parte della penisola nei prossimi giorni.