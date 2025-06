Il caldo non dà tregua e l’estate 2025 si conferma tra le più roventi degli ultimi decenni. A causa della persistente presenza dell’anticiclone africano Pluto, l’Italia è avvolta da un’ondata di calore eccezionale che coinvolge l’intero territorio, da Nord a Sud. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, il fenomeno è cominciato nei primi giorni di giugno e non accenna a rallentare. Le proiezioni meteorologiche non indicano alcuna svolta significativa: il dominio dell’anticiclone continuerà anche nella prossima settimana, con valori di temperatura anomali e condizioni climatiche estreme.

Temperature record e notti tropicali

Le città italiane si preparano a giornate e notti da record. A Firenze, ad esempio, si prevedono cinque giorni consecutivi con temperature oltre i 39-40°C, un evento mai registrato prima nei dati storici della città. Ma il fenomeno si estende ovunque: nelle ore notturne, le temperature non scenderanno sotto i 30°C lungo le coste e nella Pianura Padana, dando vita alle cosiddette “notti super tropicali”, un evento estremamente raro in Italia. L’anticiclone Pluto si espanderà anche oltre i confini nazionali, raggiungendo latitudini insolitamente settentrionali come Scozia, Norvegia e Svezia.

Mare caldo e una leggera tregua al Sud

A peggiorare la situazione, anche le temperature marine stanno salendo. Il Mar Ligure e il Tirreno centrale toccano i 27°C, mentre il Tirreno meridionale registra valori fino a 28-29°C, contribuendo a mantenere l’aria calda anche durante la notte. L’unico sollievo arriva da un vento fresco atteso nel fine settimana sull’estremo Sud, tra Puglia e Sicilia, che potrebbe portare una temporanea rinfrescata. Tuttavia, il Centro-Nord resterà nella morsa del caldo, con condizioni che continueranno a mettere alla prova popolazione, agricoltura e sistemi energetici.