Una goccia di aria fredda proveniente dal Centro Europa ha raggiunto il Sud Italia, spostandosi verso la Sicilia e portando con sé instabilità atmosferica. Nel pomeriggio di giovedì, il fronte collegato a questa massa d’aria determinerà temporali sparsi sulla dorsale appenninica centro-meridionale, con possibilità di sconfinamenti fino alle coste tirreniche entro la serata. I fenomeni più intensi, tuttavia, interesseranno soprattutto la Sicilia settentrionale. Già mercoledì, infatti, l’isola è stata colpita da violente precipitazioni: nella zona di Taormina si sono registrati 90 mm di pioggia in un’ora, causando allagamenti e disagi.

Instabilità al Sud, sole al Nord

Per la giornata di oggi, 19 giugno, il tempo si manterrà stabile e soleggiato al Nord, ad eccezione di qualche rovescio pomeridiano sulle Alpi, in particolare su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Al Centro, la mattinata sarà in prevalenza serena, ma nel pomeriggio si svilupperanno nubi cumuliformi sull’Appennino, con possibilità di rovesci e temporali tra Lazio e Abruzzo. Anche al Sud si manterrà inizialmente soleggiato sulle zone peninsulari, mentre in Sicilia proseguirà l’instabilità, con rovesci e temporali frequenti nelle aree interne e settentrionali. Instabilità anche in Sardegna, sebbene più localizzata. Le temperature scenderanno in Sicilia (24–26°C), mentre nel resto d’Italia saliranno fino a 31–34°C.

Venerdì più stabile al Centro-Nord, ancora piogge al Sud

Venerdì il vortice si allontanerà verso lo Ionio, ma continuerà a influenzare il meteo all’estremo Sud. La Sicilia ionica sarà ancora bersaglio di temporali, specie nelle ore pomeridiane. In Calabria si prevedono rovesci sparsi, con possibilità di sconfinamento verso la costa tirrenica, in attenuazione durante la sera. Al Centro e al Nord il tempo sarà più stabile: solo qualche isolato temporale su Piemonte occidentale, Prealpi e Carnia nel pomeriggio. La Sardegna godrà invece di cieli soleggiati. Le temperature torneranno a salire in tutta Italia, con massime tra i 30 e i 34°C, fino a toccare i 35–36°C nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna.