Fine anno e inizio 2026 all’insegna del gelo. Le ultime 36 ore del 2025 saranno fredde e con temperature di 7-8°C sotto la media. È la previsione de iLMeteo.it, che conferma un’irruzione artica dalla Russia verso l’Europa sud-orientale nelle prossime ore. “Tutti i Balcani, l’area carpatica danubiana, la Grecia, la Turchia e il Mar Nero – spiega il meteorologo Lorenzo Tedici – saranno raggiunti da una massa d’aria gelida. L’Italia sarà solo sfiorata dall’aria russa ma il termometro scenderà comunque in modo sensibile: si passerà, infatti, da valori piuttosto miti per il periodo (anche 6-7°C oltre la media) a punte 7-8°C sotto la stessa media. In pratica le temperatura crolleranno di 13-15°C soprattutto in montagna e sulla fascia del Medio Adriatico”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Le prossime ore vedranno, dunque, il passaggio di testimone tra una fredda fine del 2025 e un Capodanno 2026 gelido per metà: infatti, subito, dal pomeriggio del primo giorno dell’anno e soprattutto dal 2 gennaio, la rotazione dei venti da sud riporterà un tepore anomalo e anche tante piogge sparse. Il 30 dicembre registreremo il passaggio di aria artica russa ad est dell’Italia, la quale provocherà dal pomeriggio-sera nevicate fino a quote collinari tra Basse Marche, Abruzzo e Molise; si assisterà anche a dei locali piovaschi al Sud mentre al Nord il tempo rimarrà stabile e bello salvo nebbie sulla Pianura Padana orientale. L’ultimo dell’anno sarà più asciutto, soleggiato ma decisamente più freddo: come non succedeva da anni, a mezzanotte quasi tutta l’Italia brinderà con temperature intorno allo zero o leggermente sotto.

Anche Roma e Napoli a mezzanotte saranno fredde, con valori anche sottozero. Sul resto del Paese, valori sottozero previsti tra Firenze e Perugia. “L’anomalia del brindisi 2026 – sottolinea l’esperto – sarà infatti nelle temperature molto basse anche al Sud, ad eccezione della Sicilia dove invece sono attese nubi sparse e anche qualche piovasco. Stessa sorte anche per la Sardegna con più nubi, meno freddo e qualche goccia. Come detto, tutto cambierà con il 2026: la rotazione dei venti da Ostro e Libeccio spingerà aria più mite e più umida con piogge attese su tutto il versante tirrenico e poi al Nord”.

Mercoledì 31. Al Nord: soleggiato, nebbie/nubi basse al mattino. Al Centro: generalmente sereno. Al Sud: ventoso, qualche pioggia su Sicilia e Sardegna orientali e sul reggino. Giovedì 1. Al Nord: soleggiato, ma con nubi in aumento, locali nebbie notturne. Al Centro: peggiora sulle tirreniche con qualche piovasco. Al Sud: qualche piovasco verso la Sicilia. Tendenza: peggioramento specie al Centro-Nord con piogge; rialzo termico per venti meridionali.