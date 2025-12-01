Nei prossimi giorni ci attende una reiterata fase di maltempo sull’Italia, con diverse delle nostre regioni che, per quasi tutta la settimana, saranno nel mirino di pioggia e neve. Sono queste, in sintesi, le previsioni di Stefano Rossi, meteorologo de iLMeteo.it. “Il mese di dicembre, un po’ come gran parte di novembre, si apre con uno scenario meteorologico piuttosto vivace: il nostro Paese sarà infatti interessato da un susseguirsi di vortici ciclonici in movimento lungo un flusso atlantico molto attivo, carico di aria umida e instabile. Il primo di questi sistemi perturbati sta già interessando il Nord e parte del Centro, aree caratterizzate da condizioni di maltempo diffuso”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

“Martedì 2 dicembre il vortice inizierà lentamente a perdere energia, ma lascerà comunque dietro di sé uno strascico di instabilità e nubi. La giornata sarà infatti caratterizzata da un tempo molto incerto, con più elevata probabilità di pioggia al Centro-Sud, in particolare su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia centro-settentrionale, dove non si escludono fenomeni anche di moderata intensità. Sul resto della Penisola il tempo sarà più asciutto, ma con una diffusa coltre nuvolosa”.

“Mercoledì 3 dicembre un nuovo vortice ciclonico si avvicinerà alla Sardegna, accompagnato da venti meridionali in rinforzo. Il tempo peggiorerà gradualmente al Nord-Ovest con piogge sparse, generalmente deboli o moderate su Valle d’Aosta, Piemonte e settori centro-occidentali della Liguria. Da segnalare inoltre la possibilità di neve sotto i 900/1000 metri sui rilievi alpini nord-occidentali. Precipitazioni sono attese inoltre sulla Sardegna, più abbondanti sui settori occidentali dell’isola. Sul resto d’Italia prevarrà invece un cielo molto nuvoloso o coperto, con più basso rischio di precipitazioni”.

“Giovedì 4, invece, entrerà in scena un ulteriore vortice in risalita dal Nord Africa, destinato ad approfondirsi e a muoversi verso le regioni meridionali, peggiorando nettamente il quadro meteo del Sud. Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto quasi ovunque, ma il maltempo più intenso, con piogge forti, rischio nubifragi e qualche temporale, colpirà soprattutto le regioni meridionali, in particolare Puglia, Calabria ionica e Basilicata, con fenomeni più insistenti nell’area del materano. Sul resto del Paese il tempo sarà più stabile, salvo per deboli fenomeni ancora una volta su Piemonte e Liguria”. “Solo verso il weekend arrivano segnali più incoraggianti per gli amanti del bel tempo: un aumento della pressione atmosferica dovrebbe favorire un miglioramento”.