Bel tempo nel weekend, ma da lunedì tornano piogge e temporali. Queste, in sintesi, le previsioni meteo per le prossime ore e i giorni a venire. Il meteorologo Lorenzo Tedici (iLMeteo.it) conferma: “Durante il fine settimana avremo un miglioramento con prevalenza di sole, anche se disturbato da nubi sparse. Sabato inizierà con nuvolosità e piovaschi al Nord, poi il tempo migliorerà quasi ovunque, salvo addensamenti e qualche rovescio in montagna. Domenica il sole sarà più presente al Centro-Nord, mentre Sardegna e Sud saranno interessati da una maggiore copertura nuvolosa, con possibili piogge. In generale, ci attende un weekend gradevole”.

Da lunedì, però, la situazione cambia: “Una nuova perturbazione atlantica, legata a una bassa pressione sulle Isole Britanniche, causerà un aumento dei temporali da Nord a Sud, soprattutto nelle ore pomeridiane”. Infine, attenzione al TLC (Tropical Like Cyclone), un ciclone simil-tropicale atteso sul Sud Italia da giovedì 15.