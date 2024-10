Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, ha annunciato il ritorno dell’anticiclone nordafricano, che porterà in Italia un’ondata di caldo anomala per la stagione. Nei prossimi dieci giorni, questo fenomeno proveniente dal Sahara farà salire le temperature oltre la media stagionale, garantendo un clima asciutto e stabile. Le temperature elevate si protrarranno anche in montagna, dove si registreranno valori tipici dell’estate, nonostante l’avanzare dell’autunno.

Nebbia e inversioni termiche nelle pianure

Con l’alta pressione autunnale si verificano anche fenomeni di inversione termica, in cui le temperature sono più alte in quota rispetto alle pianure e ai fondovalle, che rimarranno spesso avvolti nella nebbia e nelle foschie. L’umidità e lo smog potrebbero accumularsi nei bassi strati, contribuendo a rendere il cielo più grigio nelle pianure, mentre le colline e le montagne godranno di giornate soleggiate e miti. Lo zero termico si attesterà attorno ai 4.000 metri, un livello insolito per la stagione, simile a quello di luglio.

Temperature nei prossimi giorni

Con l’anticiclone nordafricano, il Sud sarà particolarmente caldo, con picchi di 27°C in Sicilia e Sardegna e massime intorno ai 25-26°C in Campania. Anche a Roma si registreranno valori sopra la media, con minime notturne intorno ai 15°C, equivalenti alle massime tipiche per la fine di ottobre. Si prevede una leggera diminuzione delle temperature verso l’inizio della prossima settimana, specie in pianura e sulle coste adriatiche, ma il clima rimarrà comunque mite.

L’“Estate di San Martino”

Le previsioni indicano che l’anticiclone africano influenzerà anche i primi dieci giorni di novembre, con temperature autunnali che ricorderanno quelle di settembre. Questa situazione potrebbe coincidere con l’“Estate di San Martino,” un periodo statisticamente mite che inizia l’11 novembre, dando a novembre un aspetto “settembrino.”

Le previsioni per i prossimi giorni