Un fronte di aria artica è già ben visibile dalle immagini satellitari e sta attraversando la Mitteleuropa dopo aver lasciato il Baltico. Raggiungerà l’Austria e la Slovacchia in serata, per poi irrompere nel nord Italia nelle prime ore della notte, portando venti di Bora che potrebbero raggiungere i 100 km/h. Questo cambiamento meteorologico segnerà un vero e proprio “voltafaccia stagionale”, con un drastico ribaltamento delle condizioni climatiche in poche ore. Se sabato si è goduto di una giornata primaverile, la domenica vedrà un peggioramento, con piogge, temporali e un forte calo delle temperature, fino a 10°C in meno rispetto al giorno precedente.

Le previsioni per il nord e il centro Italia

Al nord, il tempo sarà irregolarmente nuvoloso, con rovesci di passaggio che inizieranno al mattino su Friuli, Veneto, Emilia Romagna e bassa Lombardia, per estendersi nel pomeriggio e sera anche a Liguria e Piemonte. I temporali, localmente anche con grandinate, interesseranno principalmente la Liguria interna e la Romagna. La neve cadrà sull’Appennino e sulle Alpi occidentali, con la quota che scenderà anche sotto i 1000m. Il miglioramento è previsto già entro la sera. Al centro, il maltempo inizierà al mattino, con piogge e temporali che si estenderanno velocemente a tutte le regioni tirreniche. La neve scenderà fino a 1000m sull’Appennino. Il miglioramento inizierà dal tardo pomeriggio.

Previsioni per il sud

Al sud, il tempo sarà molto nuvoloso, con rovesci e temporali in arrivo dal pomeriggio su Molise, Gargano, Campania, Basilicata, Salento e Calabria, e la Sicilia che vedrà il maltempo solo in serata. Anche in queste aree si verificheranno probabili grandinate. La neve scenderà fin sotto i 1000m in Appennino. I venti saranno forti, con Bora fino a 100 km/h sul Triestino e rinforzi pomeridiani sul Tirreno e Adriatico. I mari saranno mossi o molto mossi, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.