Che tempo farà nei prossimi giorni? Domenica 2 novembre brutto al Nord, lunedì le schiarite
iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Al Nord la giornata di domenica trascorrerà con generali condizioni di maltempo con piogge diffuse e localmente intense in montagna e sulla Liguria.
Al Centro tempo parzialmente soleggiato e cielo più coperto in Toscana dove peggiorerà nel corso del pomeriggio. Venti da sud.
Al Sud tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si potrà vedere parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Venti variabili.
Lunedì 3 novembre
Al Nord giornata spesso soleggiata, soltanto sul Friuli Venezia Giulia ci potranno essere le ultime precipitazioni irregolari. Venti da nord.
Al Centro tempo più soleggiato in Toscana, altrove ci saranno piogge sparse che si alterneranno a schiarite o pause asciutte.
Al Sud cielo molto nuvoloso e precipitazioni che si alterneranno a schiarite soleggiate. Parzialmente soleggiato in Calabria.