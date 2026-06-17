Verso il 66° Globo D’Oro: il 1 Luglio la serata di premiazione in Campidoglio. Lo storico premio dell’Associazione della Stampa Estera in Italia torna a celebrare le eccellenze del cinema italiano nella Sala della Protomoteca.

Roma si prepara ad accogliere la nuova edizione del Globo d’Oro. Lo storico riconoscimento assegnato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia alle eccellenze del cinema italiano giunge alla 66ma edizione, con la cerimonia di premiazione che si terrà il 1° luglio in uno dei luoghi simbolo della città: il Campidoglio. Sarà infatti tra i dipinti e le opere della Sala della Protomoteca che i corrispondenti della Stampa Estera in Italia premieranno i protagonisti della stagione cinematografica, riconfermando alla conduzione della serata Betty Senatore, storica voce di Radio Capital.

Uno sguardo internazionale sul cinema italiano

«Questa edizione del Globo d’Oro – commentano le responsabili del premio Francesca Biliotti e Constanze Templin – è per noi un’occasione per ribadire il senso profondo del lavoro della Stampa Estera in Italia: seguire, raccontare e sostenere il cinema italiano con attenzione continuità e curiosità, offrendo uno sguardo internazionale capace di valorizzarne la qualità. Anche nei momenti di maggiore difficoltà, il cinema italiano ha dimostrato una forza comunicativa fuori dal comune, capace di generare interesse e dialogo oltre i confini. È questa l’energia che vogliamo continuare a promuovere, anno dopo anno, attraverso il Globo d’Oro».

Le terne finaliste per il Miglior Film e la Migliore Regia

Selezionate tra numerose opere visionate da oltre quaranta corrispondenti provenienti da tutto il mondo, le terne finaliste vedono in corsa per il premio al Miglior Film: 40 Secondi di Vincenzo Alfieri, La grazia di Paolo Sorrentino e La Gioia di Nicolangelo Gelormini, che si contendono il riconoscimento anche per la Migliore Regia.

Per il premio alla Migliore Opera Prima risultano finalisti Primavera di Damiano Michieletto, Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi e Gioia mia di Margherita Spampinato.

Attrici, attori e giovani promesse in gara

Ampio spazio anche alle interpretazioni: nella categoria Miglior Attrice concorrono Barbara Ronchi per Elisa, Alba Rohrwacher per Tre ciotole, e Valeria Golino per La Gioia. Per quella Miglior Attore, invece, la statuetta è contesa da Valerio Mastandrea per Cinque secondi, Toni Servillo per La grazia e Saul Nanni per La Gioia.

Il premio alla Giovane Promessa, come da tradizione, verrà annunciato direttamente durante la serata di premiazione.

Sceneggiatura, commedia e serie TV in corsa

Per la Miglior Sceneggiatura sono nominati Francesco Bruni, Paolo Virzì e Carlo Virzì per Cinque secondi; Nicolangelo Gelormini, Benedetta Mori, Giuliano Scarpinato per il film La Gioia; ed Enrico Audenino per Tre ciotole.

La selezione finale per la categoria Migliore Commedia comprende …Che Dio perdona a tutti di Pif, La vita va così di Riccardo Milani; e Il Dio dell’amore di Francesco Lagi. Mentre nella sezione dedicata alla Migliore Serie TV sono in corsa Il commissario Ricciardi, prodotta da Rai Fiction; Portobello, firmata da Marco Bellocchio; e Sicilia Express con la regia curata dal duo comico Ficarra e Picone.

Colonna sonora, fotografia, documentari e cortometraggi

Per il riconoscimento alla Miglior Colonna Sonora sono stati selezionati Fabio Massimo Capogrosso per Primavera, Moses Concas per La vita va così, e Stefano Bollani per Il Dio dell’amore. Mentre la Migliore Fotografia vede in lizza Marco Graziaplena per Duse, Daria D’Antonio per Primavera; e Luca Bigazzi per Cinque secondi.

A completare la rosa dei premi, la sezione dedicata ai documentari, dove concorrono Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, Elvira Notari. Oltre il silenzio di Valerio Ciriaci, e Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò; e quella riservata al Miglior Cortometraggio con L’ultimo giorno di felicità di Giovanni B. Algieri, Finché morte non ci separi di Alice Gnech ed Edoardo Maione, e Jusqu’au prochain souffle di Andrea Di Salvatore.

Globo Verde e attenzione ai temi ambientali

Anche quest’anno il Globo d’Oro conferma la propria attenzione verso i temi del presente con il Globo Verde, riconoscimento dedicato alle opere che affrontano tematiche ambientali ed eco-sociali, e pensato per valorizzare una narrazione capace di coniugare cinema e responsabilità culturale.

Il Comitato Cinema 2026 del Globo d’Oro

Il Comitato Cinema 2026 è composto dalle co-responsabili del Premio e della sezione lungometraggio, Francesca Biliotti, corrispondente San Marino RTV, Italia; e Constanze Templin, giornalista/ TV producer, Germania; Antonino Galofaro, responsabile sezione serie TV, giornalista Le Temps, Svizzera; Alba Kepi, responsabile sezione cortometraggio, corrispondente Ora News, Albania; Mary Villalobos, responsabile sezione documentario, giornalista NTN 24 dell’America Latina, Colombia.

Tutte le informazioni sul 66° Globo d’Oro sono disponibili all’account @globodoro su Instagram, TikTok e Threads e sul sito https://www.stampaestera.org/categoria/globo-doro/