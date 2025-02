Il Mediterraneo centrale continua a essere interessato da un campo di alta pressione, che mantiene condizioni meteo generalmente stabili sull’Italia. Tuttavia, questa stabilità è accompagnata da foschie e banchi di nebbia, soprattutto nelle aree costiere e nelle pianure settentrionali. Sulle isole maggiori, come Sicilia e Sardegna, si prevede l’arrivo di qualche pioggia sparsa. Tra oggi e domani, però, è previsto un cambiamento significativo, con un peggioramento delle condizioni meteo.

Peggioramento nel weekend: neve e maltempo

In questo fine settimana è atteso un peggioramento delle condizioni meteo, con precipitazioni che interesseranno in particolare il nord-ovest. Tra Piemonte e Liguria si prevedono nevicate fino a quote piuttosto basse. Al sud, il maltempo colpirà soprattutto Sicilia e Calabria, dove sono previsti fenomeni intensi, localmente a carattere di nubifragio.

Freddo in arrivo

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, la prossima settimana vedrà un campo di alta pressione centrato sulla Scandinavia. Questa configurazione favorirà l’arrivo di correnti fredde dai quadranti orientali, che raggiungeranno prima i Balcani e successivamente il Mediterraneo. Le temperature potrebbero scendere di alcuni gradi sotto la media stagionale, portando un clima decisamente invernale sull’Italia. Le possibilità di nuove precipitazioni e neve a bassa quota restano da confermare nei prossimi aggiornamenti.