Dopo un periodo di stabilità atmosferica favorito dall’anticiclone sull’Europa centrale, nel weekend il meteo subirà un cambiamento significativo. Una depressione atlantica in arrivo dalla Penisola Iberica porterà nubi e piogge, con un peggioramento progressivo da sabato a domenica. Il maltempo inizierà a manifestarsi sulle regioni centrali e meridionali, per poi intensificarsi con piogge diffuse soprattutto al Nord e in Toscana.

Sabato: nubi in aumento, prime piogge al Sud

Sabato il Nord godrà ancora di tempo stabile, con cieli sereni salvo qualche foschia al mattino sulla Pianura Padana e annuvolamenti su Emilia Romagna e Veneto orientale. Al Centro, la giornata sarà in prevalenza soleggiata sulla Toscana, mentre nubi sparse interesseranno Lazio, Abruzzo e Marche. Al Sud, la nuvolosità sarà più compatta su Sicilia e Calabria, con piogge deboli. In Sardegna, attesi piovaschi intermittenti sul versante tirrenico. Temperature senza variazioni significative.

Domenica: peggioramento al Nord e in Toscana

Domenica il maltempo si intensificherà: piogge interesseranno Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, estendendosi a Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Possibili fenomeni intensi in Liguria. Neve sulle Alpi oltre i 1200/1400 metri. Al Centro, piogge in aumento su Toscana, Umbria e alte Marche. Il Sud rimarrà più riparato, con nubi sparse e qualche schiarita. Temperature in calo al Nord, in lieve aumento al Sud. Venti di Scirocco in rinforzo.