La rimonta dell’alta pressione porta bel tempo e temperature più miti sulla penisola ma la isole maggiori rimangono escluse. Su Sardegna e Sicilia sono infatti previsti rovesci sparsi a tratti forti. È quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “Nelle prossime ore – afferma – avremo bel tempo con cieli anche limpidi salvo un po’ di nubi in arrivo al Nord-Ovest e sul Mar Tirreno. I venti tra Puglia e regioni ioniche gradualmente si attenueranno dopo giorni di mareggiate e burrasche e le temperature subiranno un rialzo graduale fino a 24-25°C entro il weekend”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Situazione diversa sulla Sardegna dove una piccola perturbazione porterà tra giovedì e venerdì forti temporali, minando anche il bel tempo in Sicilia con locali rovesci. In generale le temperature resteranno oltre la media del periodo fino a metà mese.

Giovedì 9. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: alcune piogge verso la Sardegna, bel tempo altrove. Venerdì 10. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: piogge irregolari in Sardegna, bel tempo altrove; peggioramento verso la Sicilia. Tendenza: fine settimana bello sulla quasi totalità delle regioni.