Che tempo farà nei prossimi giorni: piccola tregua dal caldo, ma poi tornerà l’afa

Le previsioni meteo ci dicono che nei prossimi giorni l’anticiclone africano perderà potenza concedendo una tregua dal caldo. Ci sarà qualche isolato temporale entro metà settimana ma a ridosso del prossimo week-end ci sarà una nuova ondata di afa. Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Il meteo per i prossimi giorni

“Nella giornata odierna l’anticiclone subtropicale sarà costretto a indietreggiare per far spazio ad un redivivo anticiclone delle Azzorre – spiega Sanò – Sarà il maestrale a soffiare per molti giorni sull’Italia: per questi motivi le temperature tenderanno a diminuire, seppur in maniera contenuta. Un ulteriore calo termico è atteso da giovedì 25 luglio, quando le correnti si disporranno dai quadranti più nordorientali e quindi un po’ più fresche rispetto al maestrale. Le temperature caleranno ma resteremo comunque in un contesto pienamente estivo con un caldo semplicemente meno opprimente rispetto alla scorsa settimana”.

Secondo l’esperto, “le correnti oceaniche potranno dare vita a temporali veloci prima sulle Alpi orientali poi sulle regioni centro-meridionali peninsulari entro martedì 23 luglio. Lo scenario dinamico andrà avanti per gran parte della settimana, poi successivamente una nuova pulsazione dell’anticiclone africano verso il nostro Paese stabilizzerà ulteriormente l’atmosfera a ridosso del prossimo weekend con temperature e afa di nuovo in progressivo aumento”.

Il meteo giorno per giorno

Martedì 23. Al Nord: rovesci su Alpi e Prealpi, specie orientali. Al Centro: bel tempo prevalente fatta eccezione per qualche pioggia sui rilievi. Al Sud: molte nubi sul basso Tirreno, più sole altrove. Mercoledì 24. Al Nord: qualche rovescio sui monti. Al Centro: qualche temporale tra Lazio e Abruzzo. Al Sud: rovesci sparsi sugli Appennini. Tendenza: tempo via via più soleggiato e poi anche più caldo.