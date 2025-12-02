Più piogge ma meno freddo. Sono queste, in estrema sintesi, le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che conferma l’arrivo di una serie di perturbazioni atlantiche che colpiranno in particolare il Centro-Sud dell’Italia. “Nelle prossime ore – afferma – avremo piogge e locali rovesci anche intensi tra Lazio e Campania, poi il maltempo si sposterà verso est coinvolgendo anche Basilicata, Puglia, a luoghi anche Molise e Calabria”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Mercoledì sarà, su molte regioni, la giornata meno perturbata della settimana con qualche fenomeno residuo all’estremo Sud e un primo “assaggio” al Nord-Ovest di un nuovo fronte in arrivo dalla Francia, pronto a colpire soprattutto da dopodomani in poi. Da giovedì, infatti, una colata di aria fredda nord atlantica si tufferà dal Golfo del Leone (Marsiglia) verso il Mare di Corsica e il Mare di Sardegna portando maltempo tra giovedì e venerdì su Sardegna, meridione e localmente Nord-Ovest. In particolare, la giornata sarà caratterizzata da forti piogge e locali nubifragi tra Calabria, Basilicata e Puglia. Infine, venerdì nel mirino del maltempo più acceso dovrebbe invece trovarsi la Sardegna con altri nubifragi diffusi.

Mercoledì 3. Al Nord: peggiora con piogge su Piemonte e Liguria. Al Centro: generalmente nuvoloso. Al Sud: residui rovesci su Salento e Calabria ionica, schiarite altrove. Giovedì 4. Al Nord: piogge e rovesci specie al Nord-Ovest. Al Centro: qualche piovasco sparso. Al Sud: piogge abbondanti su Calabria ionica, Basilicata e Puglia. Tendenza: verso il ritorno dell’alta pressione e un tempo stabile per qualche giorno.