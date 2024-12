Nonostante l’atteso aumento della pressione atmosferica sull’area mediterranea, non ci troviamo alla vigilia di un miglioramento meteorologico duraturo. A partire da venerdì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, infatti, una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia, portando nuovamente nubi e piogge su diverse regioni.

Il vortice ciclonico che nei giorni scorsi ha provocato maltempo su gran parte del Paese sta ora muovendosi dalle regioni centrali italiane verso la Francia, con un successivo spostamento verso la Penisola Iberica. Nel frattempo, un’area di alta pressione si sta rafforzando sui settori centro-occidentali dell’Europa, estendendo temporaneamente la sua influenza anche sull’Italia. Tuttavia, si tratta di una situazione transitoria, con un miglioramento del tempo destinato a durare poco.

Previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì 11 dicembre si prevede un miglioramento generale: le ultime piogge interesseranno il basso Tirreno, mentre il resto del Paese, specialmente il Nord, godrà di condizioni più stabili. Giovedì 12 dicembre, la giornata sarà caratterizzata da tempo prevalentemente tranquillo. Tuttavia, in serata, il meteo peggiorerà sulle Isole Maggiori. In Sardegna, in particolare, si registrerà un aumento della nuvolosità con piogge irregolari, a tratti intense. Al Nord, invece, il tempo resterà stabile, con ampie schiarite interrotte da banchi di nebbia nelle pianure e valli durante la notte e il mattino.

La nuova perturbazione, in arrivo venerdì 13 dicembre, attraverserà il Mar Tirreno portando piogge su Lazio, Campania, dorsale appenninica e fascia tirrenica calabrese entro la sera. Su queste zone si prevede un marcato aumento della nuvolosità e precipitazioni anche intense, accompagnate da nevicate sui rilievi, seppur a quote elevate. Al Nord, invece, l’atmosfera resterà più stabile con nebbie e nubi basse diffuse in pianura. Possibili piovaschi sulla Liguria e sull’Emilia occidentale nel pomeriggio.

Tendenza per il weekend

L’inizio del weekend sarà ancora influenzato dalla perturbazione, con piogge soprattutto al Centro-Sud. Tuttavia, da domenica 15 dicembre, un rinforzo dei venti di Maestrale favorirà un miglioramento generale, con rasserenamenti a partire dal Nord e dal Centro.