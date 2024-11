Che tempo farà nei prossimi giorni? L’Italia continua ad essere in uno stato di caldo anomalo provocato dall’alta pressione. Il tempo sull’Italia si manterrà stabile ma non del tutto soleggiato: fino a lunedì 4 ci saranno infatti cieli nuvolosi a tratti sulla Val Padana centro-occidentale, sulle regioni adriatiche e su quelle ioniche. Durante le ore più fredde, in Val Padana e sulle zone interne del Centro ci saranno anche delle foschie e nebbie che favoriranno il ristagno dello smog.

Il tempo nel dettaglio: sabato 2 novembre

Nord: Giornata che trascorrerà con un un cielo localmente coperto o nebbioso in pianura e sereno o poco nuvoloso sui settori alpini e prealpini. Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso sulle Marche e ampiamente soleggiato sul resto delle regioni. Temperature stazionarie. Sud: Giornata che trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima decisamente gradevole.

Meteo domenica 3 novembre

Nord: Giornata che trascorrerà con un cielo a tratti molto nuvoloso sui settori centro occidentali, più soleggiato altrove. Calo termico. Centro: Giornata con cielo più nuvoloso sui settori adriatici e con meno nubi altrove. Temperature massime e minime in diminuzione. Sud: Soffiano venti da est. Giornata con cielo molto nuvoloso sugli Appennini e sulle coste pugliesi, meno nubi altrove. Temperature in calo.

Meteo lunedì 4 novembre

Nord: Giornata ancora una volta con tempo stabile, cielo sereno o poco nuvoloso e isolati banchi di nebbia su Piemonte e Lombardia. Centro: In questa giornata soffieranno venti deboli da nord. Il cielo sarà sereno o con più soltanto sui settori appenninici. Clima mite di giorno Sud: Giornata con un cielo che si potrà vedere molto nuvoloso o a tratti anche coperto su Sicilia ionica e bassa Calabria, anche con piovaschi.

Quando arriverà il freddo? Da mercoledì via intanto al caldo anomalo

Ma quando arriverà il vero freddo? A quanto pare arriverà a metà di Novembre. I primi segnali di cambiamento si avvertiranno però già nel corso della prossima settimana quando a partire da Mercoledì 6 Novembre il vasto campo di alta pressione che tutt’ora domina incontrastato si sposterà verso l’Europa occidentale lasciando scoperto il suo fianco orientale. Correnti d’aria più fredde in discesa dalla Russia raggiungeranno dapprima i Balcani per poi riversarsi anche sul nostro Paese. Di conseguenza nella seconda parte di settimana ci aspettiamo valori termici più vicini alla media stagionale, specialmente su Valpadana, Triveneto e settori adriatici. Ancora piuttosto mite e con valori sopra le medie sul lato tirrenico ed Isole Maggiori.

Tuttavia, per poter assistere ad un poderoso raffreddamento con delle vere e proprie incursioni artiche e tipiche della stagione fredda, si dovrà attendere almeno la metà di Novembre. Infatti, proprio nella seconda parte del mese, non si esclude una fase probabilmente più dinamica e dunque la possibilità di assistere con maggiori probabilità alla prima intensa irruzione di aria fredda dal sapor tardo-autunnale. Come spesso avviene con questo genere di configurazioni, l’irruzione fredda in ingresso scaverebbe una profonda depressione (ciclone) in grado di innescare precipitazioni localmente anche molto intense, a partire dalle regioni del Centro-Nord.