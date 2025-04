L’Italia si prepara ad accogliere l’anticiclone africano, portatore di sole e caldo. Tuttavia, prima di questa svolta estiva, una perturbazione atlantica attraverserà il Paese.

Mattia Gussoni, meteorologo di www.iLMeteo.it, spiega che nelle prossime ore, mentre le ultime piogge si allontanano dal Sud Italia, un nuovo fronte instabile si avvicinerà al Nordovest. In serata, le precipitazioni interesseranno le Alpi e le Prealpi piemontesi.

Nuovo fronte instabile

Domenica, una perturbazione proveniente dalla Francia e diretta verso il Mar Tirreno porterà un peggioramento diffuso al Nordovest, in Sardegna e, nel pomeriggio, anche in Toscana, Umbria, Lazio e parte della Campania. Sono previsti temporali e un calo delle temperature.

All’inizio della prossima settimana, una bassa pressione sul Tirreno manterrà l’atmosfera instabile sulle Isole Maggiori e al Centro-Sud. Nel frattempo, l’anticiclone sub tropicale inizierà a guadagnare terreno al Nord. A partire da martedì 29, l’anticiclone africano dovrebbe conquistare rapidamente l’intera Italia, riportando il sole su tutto il paese.

Fino a 30 gradi tra l’1 e il 2 maggio

Nei giorni successivi, fino al quattro maggio, l’alta pressione si rafforzerà, garantendo bel tempo su tutta la Penisola. Con l’arrivo dell’anticiclone, le temperature aumenteranno costantemente, raggiungendo valori quasi estivi. Già da martedì in Toscana si potranno registrare 27°C a Firenze, e nei giorni successivi temperature tra i 24°C e i 26°C saranno diffuse su gran parte del territorio.

Si prevedono picchi di 30°C per l’1 e il 2 maggio, segnando un anticipo d’estate. Nel dettaglio per domenica 27 al Nord previste piogge in Piemonte e sulle Alpi. Al Centro: maltempo in Sardegna, poi su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: peggiora in Campania. Lunedì 28. Al Nord: nubi irregolari. Al Centro: instabile con temporali e schiarite. Al Sud: rovesci e schiarite. Tendenza: da martedì sempre più sole e caldo in aumento.