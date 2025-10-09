Continua il clima da ottobrata con temperature sopra la media del periodo e prevalenza di sole, almeno fino a lunedì soprattutto di giorno, e mare caldo. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it che conferma “una fase anticiclonica merito di un’alta pressione piuttosto solida centrata sull’Inghilterra”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

“Il calore del sole degli ultimi giorni – afferma – ha riscaldato un po’ anche le acque dei mari italiani, soprattutto quelle del bacino tirrenico: a Cala Mariolu in Sardegna e a San Vito lo Capo nel trapanese l’acqua ha raggiunto una temperatura di 23-24°C, in pratica come a metà giugno. Nei bacini del Centro-Nord si registrano valori tra i 20 e i 22°C, leggermente sopra la media del periodo”. Insomma, aggiunge, “oltre alla temperatura dell’aria molto mite durante il giorno anche i mari italiani sono pronti per un ultimo tuffo. Unica insidia durante questa lunga ottobrata almeno fino a lunedì sarà un vortice, nascosto nell’alta pressione, che transiterà tra Sardegna e Sicilia provocando qualche isolato piovasco, in un contesto termico comunque gradevole”.

Venerdì 10. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: piogge irregolari in Sardegna, bel tempo altrove. Sabato 11. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: qualche piovasco irregolare in Sardegna e Sicilia. Tendenza: tempo perlopiù stabile, soleggiato e mite fino a lunedì 13 ottobre.