L’inizio di agosto porterà con sé un brusco cambiamento meteo soprattutto sulle regioni del Nord Italia, con temperature in netta diminuzione e un clima quasi autunnale. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, l’anticiclone delle Azzorre sarà messo in difficoltà da un ciclone proveniente dalla Danimarca, che influenzerà il Centro-Nord italiano con aria più fredda e instabile. Le città di Milano, Bologna e Venezia sperimenteranno massime comprese tra i 23 e i 24°C, ma in alcune località si scenderà anche sotto i 22°C.

Nelle prossime ore, sono attesi temporali sparsi sulle Alpi e un progressivo peggioramento meteo su Prealpi, Liguria di Levante e sull’intera Pianura Padana orientale, in particolare a nord del fiume Po. Acquazzoni intermittenti e nubi di passaggio contribuiranno a mantenere le temperature su valori decisamente più freschi rispetto alla media stagionale.

Centro e Sud: tempo stabile e clima ideale

Se al Nord si farà largo la variabilità, al Centro e al Sud la situazione sarà decisamente più tranquilla. Le regioni meridionali e gran parte del Centro godranno infatti di giornate soleggiate, con caldo moderato e condizioni meteorologiche gradevoli. Anche tra giovedì 31 luglio e sabato 2 agosto, le previsioni indicano cieli generalmente sereni, salvo qualche nube in sviluppo sui rilievi appenninici.

Solo tra Toscana e Marche, nella giornata di sabato, si potrebbero verificare dei rovesci localizzati, ma senza fenomeni di rilievo. L’aria sarà comunque meno calda rispetto agli standard tipici di agosto, contribuendo a un clima più vivibile.

Verso un miglioramento: domenica instabile, poi torna il sole

Domenica 3 agosto si prevede un ulteriore peggioramento tra il basso Veneto, l’Emilia-Romagna e il versante medio-adriatico, con rovesci anche intensi. Tuttavia, il Nord-Ovest inizierà a vedere un miglioramento. A partire da lunedì, infatti, una nuova rimonta anticiclonica riporterà il sole su tutta la Penisola, con un graduale aumento delle temperature.

Secondo Tedici, almeno fino a metà della prossima settimana il meteo resterà comunque gradevole, con temperature inferiori alla media del periodo e un clima decisamente più fresco rispetto alle estati roventi degli ultimi anni.