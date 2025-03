Una vasta circolazione vorticosa che si sta sviluppando sulla Penisola Iberica sta influenzando il meteo in Italia. Venerdì, la perturbazione che si snoda da questo sistema raggiungerà il Nordovest, portando piogge e nevicate sulle Alpi occidentali. La perturbazione si estenderà sabato a gran parte del Settentrione e a parte del Centro Italia, ma si attenuerà temporaneamente. Tuttavia, un secondo fronte in arrivo sabato sera provocherà una recrudescenza del maltempo, con fenomeni più intensi al Nord e, in parte, sulle regioni centrali.

Dettagli del meteo di venerdì

Venerdì 21 marzo, al Nordovest, il tempo sarà nuvoloso, con piogge che si intensificheranno nel pomeriggio su Liguria e basso Piemonte, estendendosi poi al resto del Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia occidentale e Emilia Romagna. Nevicate sono attese sulle Alpi occidentali oltre i 1400 metri. Al Centro, inizialmente soleggiato in molte zone, vedrà un aumento della nuvolosità in Toscana, con piogge in arrivo in serata. Al Sud e in Sardegna, il cielo sarà prevalentemente soleggiato, sebbene con passaggi di nuvole alte. Le temperature aumenteranno al Centro-Sud e al Nordest, mentre al Nordovest si registrerà un calo.

Previsioni per sabato

Sabato 22, al Nord, le piogge saranno diffuse al mattino, con fenomeni meno intensi su ovest Piemonte e Romagna. Al pomeriggio, i fenomeni si attenueranno, ma in serata ci sarà una nuova intensificazione delle piogge su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Triveneto. Neve è attesa sulle Alpi a partire dai 1500 metri. Al Centro, piogge sparse al mattino, con fenomeni più intensi sulla Toscana tirrenica. Le condizioni miglioreranno nel pomeriggio, ma persisteranno sulla medio-alta Toscana. Al Sud, addensamenti e qualche pioggia sono previsti su alta Campania e Puglia, mentre il resto delle regioni sarà asciutto con ampie schiarite. In Sardegna, qualche pioggia è attesa sul versante occidentale, con maggiore nuvolosità sul Cagliaritano. Le temperature aumenteranno al Sud, con venti di Scirocco forti in Sardegna e sul Tirreno.

Il meteo di domenica

Domenica 23, il Nord vedrà condizioni di maltempo con piogge intense al mattino su Levante Ligure e alta Val Padana, mentre altrove i fenomeni saranno più deboli. In serata, un nuovo fronte porterà il maltempo a intensificarsi dal Nordovest verso il Triveneto, con nevicate sulle Alpi a partire dai 1400/1600 metri. Al Centro, Toscana sarà sotto una nuova fase di instabilità con piogge e rovesci al mattino, specialmente nelle zone settentrionali. Piogge più leggere interesseranno anche Umbria, Lazio e Marche interne. Al Sud, il tempo sarà variabile, con nuvolosità più compatta sulla Campania, Calabria tirrenica ed est Sicilia, con piovaschi isolati. In Sardegna, il cielo sarà tra nubi sparse e schiarite. Le temperature continueranno a salire, con punte di 25°C in Sicilia e Calabria. Venti forti di Scirocco, in attenuazione nel corso della giornata.