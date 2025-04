Negli ultimi anni, la figura del tipster ha guadagnato sempre più spazio nel panorama digitale italiano. Complice l’ascesa dei social media e la crescente popolarità delle scommesse sportive, oggi basta scorrere un feed o entrare in un gruppo Telegram per imbattersi in chi promette pronostici vincenti o metodi per “vivere di betting”.

Ma cosa c’è davvero dietro questa figura? E soprattutto, come distinguere l’esperto dall’improvvisato?

Tipster: esperto sportivo o influencer del betting?

Il termine “tipster” indica, in linea teorica, un appassionato (o esperto) che studia eventi sportivi, analizza dati, segue i movimenti delle quote e propone previsioni, spesso accompagnate da una spiegazione tecnica. Negli ultimi tempi, però, questa figura ha assunto sfumature molto più ampie: dal professionista con background analitico al semplice content creator che cavalca l’onda dell’engagement.

Le piattaforme su cui operano sono le più diverse: Telegram, Instagram, TikTok, newsletter e siti web. Alcuni si focalizzano solo sul calcio o addirittura su un campionato, altri coprono l’intero panorama sportivo globale.

Questa pluralità rende difficile tracciare confini netti tra chi offre un servizio serio e chi, invece, sfrutta la speranza degli utenti per monetizzare.

Come (e quanto) guadagna un tipster?

Capire il modello di business dei tipster è essenziale per valutare la qualità delle informazioni che offrono. I canali di guadagno più diffusi includono abbonamenti mensili a contenuti premium, affiliazioni con siti di scommesse (che ricompensano per ogni nuovo iscritto), e la vendita di “schedine” personalizzate.

In questo contesto, la trasparenza diventa cruciale: un tipster che guadagna solo se l’utente gioca potrebbe avere l’interesse a rendere tutto più roseo di quanto non sia. Ed è proprio qui che iniziano a delinearsi le prime distinzioni tra tipster affidabili e figure meno limpide.

Riconoscere la professionalità: tra dati reali e promesse vuote

Chi cerca un tipster da seguire dovrebbe innanzitutto analizzare il suo comportamento comunicativo. Un professionista serio tende a pubblicare gli storici dei propri pronostici, esplicitando il ROI (Return on Investment), e utilizza un linguaggio sobrio. Non promette guadagni sicuri, non manipola i risultati post-match, non “cancella” i fallimenti.

Al contrario, i cosiddetti “fake tipster” giocano sull’illusione del successo facile. Usano slogan accattivanti, mostrano solo le vincite (spesso selezionate) e spingono verso gruppi VIP come unica via per “cambiare vita”.

Proprio per aiutare gli utenti a orientarsi, ecco una panoramica dei profili più influenti nel panorama italiano.

Dieci tipster italiani da conoscere

Senza voler fare pubblicità, ma con l’intento di informare, presentiamo qui i 10 tipster più noti in Italia, selezionati per popolarità, approccio e stile comunicativo.

Il Veggente: Un veterano del settore. Nato come blog nel 2009, è uno dei pochi a offrire pronostici completamente gratuiti, puntando sulla qualità delle analisi più che sulla monetizzazione. Bar Totor: Conosciuto su Twitter/X, unisce ironia e competenza. Apprezzato per la community solida e i commenti sempre attuali su calcio e tennis Omero Tips: Operativo su Telegram, propone analisi dettagliate e pacchetti abbonamento. Si distingue per l’approccio orientato al value betting. Il Profeta: Molto attivo su Instagram e TikTok, si rivolge a un pubblico giovane con un linguaggio semplice e immediato. Predilige live betting e schedine multiple. Betting Maniac: Attivo principalmente su Telegram, ha costruito una community appassionata grazie alla trasparenza con cui vengono pubblicati i risultati e allo stile comunicativo equilibrato. Luca Tipster:v Specializzato in campionati minori italiani e scommesse multiple, pubblica bilanci settimanali dei risultati ottenuti Pendolino: Conosciuto per la newsletter gratuita con analisi sportive e pronostici discreti. Target più adulto, con approccio analitico ma leggibile. PlayTipster: Unisce betting e lifestyle. Attivo su Instagram, punta molto sul personal branding e su una comunicazione moderna. Zio Scommesse: Seguito da chi ama basket e calcio, ha uno stile ironico e accessibile. Si impegna anche nella divulgazione, spiegando come funzionano le quote Value Tips Italia: Molto apprezzato da chi cerca numeri e razionalità. Pubblica ROI, storici completi e promuove un approccio professionale al betting.

Una figura (ancora) senza regole

In Italia, la normativa sulle scommesse è piuttosto chiara per gli operatori, ma molto meno per chi crea contenuti sul betting. L’attività del tipster, di fatto, sfugge a una regolamentazione stringente: non esiste un albo, né un sistema di certificazione.

Questo vuoto normativo, unito alla facile monetizzazione tramite affiliazioni, ha permesso a molti di improvvisarsi esperti, creando un contesto in cui l’informazione affidabile rischia di perdersi nel rumore.

Come diventare tipster: passione, competenze e trasparenza

Per chi desidera avvicinarsi a questo mondo con serietà, il percorso per diventare tipster non è fatto solo di pronostici indovinati. Serve innanzitutto una profonda conoscenza dello sport, capacità analitiche e padronanza degli strumenti statistici.

A ciò si aggiunge la necessità di comunicare bene, creare fiducia con il pubblico, gestire storici, ROI e report in modo trasparente. Oggi un tipster è anche un creatore di contenuti, che deve saper curare la propria immagine e costruire community solide.

Infine, la componente etica è fondamentale: ogni pronostico suggerito comporta un potenziale rischio per chi lo segue. Per questo, i migliori tipster non sono quelli che promettono di far guadagnare tutti, ma quelli che educano al betting consapevole.

L’altra faccia della medaglia: tra cultura sportiva e dipendenza

Non si può parlare di tipster senza considerare l’impatto sociale e psicologico della loro attività. Se da un lato ci sono figure che contribuiscono alla diffusione di cultura sportiva, dall’altro è innegabile che il confine tra passione e dipendenza possa diventare sfumato.

Alcuni utenti, purtroppo, iniziano a giocare in modo compulsivo proprio seguendo i consigli di chi promette risultati costanti.

Per questo, seguire un tipster dovrebbe essere una scelta ragionata, non impulsiva.

Conclusione: tra responsabilità e consapevolezza

La figura del tipster continuerà a esistere finché ci sarà interesse per le scommesse. Ma il futuro di questa professione – o presunta tale – dipenderà dalla maturità degli utenti e dalla capacità del settore di autoriformarsi , ponendo al centro la trasparenza, l’etica e l’educazione al gioco responsabile.

Affidarsi a un tipster può essere una curiosità, una passione, o un modo per vivere lo sport in modo diverso. L’importante è ricordare sempre che non è una scorciatoia per fare soldi, ma un percorso da affrontare con testa, dati e spirito critico.