Chi ha incastrato Sangiuliano? La foto del murale di Tvboy apparso a Milano

Lo street artist Tvboy ha creato un nuovo murale a Milano che sta catturando l’attenzione dei passanti. Intitolato “Chi ha incastrato Sangiuliano?“, l’opera parafrasa il titolo e la trama della celebre pellicola di Robert Zemeckis, “Chi ha incastrato Roger Rabbit?”.

Il murale ritrae l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nei panni di Roger Rabbit, e Maria Rosaria Boccia come Jessica Rabbit, con un chiaro riferimento all’affaire che ha portato alle dimissioni di Sangiuliano. Tvboy, noto per le sue opere provocatorie e incisive, utilizza il suo stile distintivo per fare satira politica e sociale, trasformando i protagonisti di eventi attuali in personaggi iconici del cinema. L’opera non solo aggiunge colore e vivacità al paesaggio urbano di Milano, ma stimola anche la riflessione su questioni di rilevanza politica e culturale.