Prendersi cura della propria salute non significa soltanto seguire una dieta equilibrata, fare attività fisica o dormire a sufficienza. Secondo una nuova ricerca scientifica, anche dedicare del tempo alla cultura potrebbe avere effetti positivi sull’organismo.

Andare al cinema, visitare un museo, assistere a uno spettacolo teatrale o a un concerto non rappresenterebbe soltanto un momento di svago, ma potrebbe contribuire anche a rallentare l’invecchiamento biologico. È quanto suggerisce uno studio pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health, che ha osservato come le persone più coinvolte in attività culturali presentassero indicatori fisiologici più favorevoli rispetto a chi vi partecipava raramente.

Naturalmente non significa che una visita a una mostra possa sostituire uno stile di vita sano, ma i risultati aggiungono un nuovo tassello alla comprensione dei fattori che influenzano il modo in cui il nostro corpo invecchia.

Cos’è davvero l’invecchiamento biologico

Quando si parla di età si pensa quasi sempre agli anni riportati sulla carta d’identità. Tuttavia esiste un’altra età, meno visibile ma spesso più importante: quella biologica.

L’invecchiamento biologico descrive infatti lo stato reale dell’organismo. Cuore, arterie, metabolismo, muscoli e numerosi altri sistemi possono risultare più “giovani” oppure più “vecchi” rispetto all’età anagrafica, a seconda dello stile di vita e delle condizioni di salute.

Negli ultimi anni numerose ricerche hanno dimostrato che alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, controllo dello stress, sonno di qualità e astensione dal fumo possono rallentare questo processo. A questi elementi potrebbe ora aggiungersi anche un fattore spesso sottovalutato: la partecipazione alla vita culturale.

Lo studio che collega cultura e salute

Per approfondire il possibile legame tra attività culturali e invecchiamento, i ricercatori hanno analizzato i dati di quasi 1.900 persone con almeno 50 anni coinvolte nell’English Longitudinal Study of Ageing, uno dei più importanti studi europei dedicati all’invecchiamento.

Ai partecipanti è stato chiesto con quale frequenza prendessero parte ad attività come:

andare al cinema;

visitare musei o gallerie d’arte;

assistere a spettacoli teatrali;

partecipare a concerti o opere liriche.

Parallelamente gli studiosi hanno valutato diversi parametri fisiologici considerati indicatori dello stato di salute generale, tra cui pressione arteriosa, colesterolo LDL, indice di massa corporea e velocità del cammino.

L’obiettivo era capire se esistesse una relazione tra il coinvolgimento culturale e il ritmo con cui il corpo invecchia.

Chi partecipa più spesso ad attività culturali mostra un’età biologica inferiore

I risultati hanno evidenziato un’associazione interessante. Le persone che frequentavano regolarmente cinema, musei, teatri o concerti presentavano un’età fisiologica mediamente inferiore rispetto a chi svolgeva queste attività molto raramente.

Gli autori hanno osservato che ogni incremento del livello di partecipazione culturale era associato a una lieve riduzione dell’età biologica, anche dopo aver considerato fattori come reddito, condizioni di salute croniche e altre variabili che avrebbero potuto influenzare i risultati.

Pur trattandosi di differenze relativamente contenute, il dato assume particolare importanza perché suggerisce come anche piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possano contribuire al benessere complessivo nel lungo periodo.

Perché arte e cultura potrebbero fare bene al corpo

Gli studiosi ritengono che il beneficio non dipenda da un singolo fattore, ma dalla combinazione di diversi meccanismi.

Quando assistiamo a uno spettacolo, osserviamo un’opera d’arte o ascoltiamo musica, il cervello viene continuamente stimolato. Questa attività cognitiva contribuisce a mantenere attive numerose funzioni mentali, favorendo memoria, attenzione e capacità di elaborazione.

Parallelamente, molte esperienze culturali vengono condivise con altre persone. La socializzazione rappresenta uno dei fattori più importanti per mantenere una buona salute durante l’invecchiamento e diversi studi hanno già dimostrato che isolamento sociale e solitudine aumentano il rischio di declino cognitivo, depressione e malattie cardiovascolari.

Anche la gestione dello stress potrebbe giocare un ruolo importante. Dedicarsi a esperienze piacevoli favorisce il rilassamento e contribuisce a ridurre i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress cronico, che quando rimane elevato per lungo tempo può accelerare alcuni processi degenerativi.

Le ricerche precedenti vanno nella stessa direzione

Lo studio non rappresenta un caso isolato.

Negli ultimi anni diverse ricerche pubblicate su riviste scientifiche internazionali hanno evidenziato che il coinvolgimento culturale è associato a una migliore salute mentale, a un minor rischio di depressione e a una maggiore qualità della vita.

Uno studio pubblicato su The BMJ aveva già osservato che frequentare musei con regolarità era collegato a una riduzione del rischio di mortalità negli anziani.

Altri lavori hanno invece mostrato come attività artistiche, musicali e culturali favoriscano il mantenimento delle funzioni cognitive e possano contribuire a ridurre il rischio di sviluppare demenza.

Sebbene ogni ricerca utilizzi metodologie differenti, il quadro generale suggerisce che mantenere il cervello attivo attraverso esperienze stimolanti possa avere effetti positivi su diversi aspetti della salute.

Attenzione: lo studio non dimostra un rapporto di causa-effetto

Gli stessi autori invitano però alla prudenza. La ricerca è di tipo osservazionale e questo significa che non è possibile affermare con certezza che siano proprio cinema, musei o teatri a rallentare direttamente l’invecchiamento.

Potrebbe infatti verificarsi anche il contrario: le persone già in buona salute potrebbero essere più propense a uscire di casa, camminare, socializzare e partecipare ad attività culturali. Inoltre non è possibile escludere completamente altri fattori che potrebbero aver influenzato i risultati.

Serviranno quindi studi sperimentali e ricerche di lunga durata per capire se esista un vero rapporto causale tra partecipazione culturale e salute fisiologica.

Come aumentare il coinvolgimento culturale nella vita quotidiana

Gli esperti sottolineano che non è necessario trasformare radicalmente le proprie abitudini. Anche piccoli cambiamenti possono contribuire ad aumentare la stimolazione cognitiva e sociale. Una visita occasionale a un museo, una serata al cinema, un concerto all’aperto durante l’estate oppure un evento organizzato nella propria città rappresentano occasioni preziose per uscire dalla routine.

Anche biblioteche, incontri letterari, festival culturali e mostre gratuite possono offrire benefici simili, soprattutto se vissuti insieme ad amici o familiari.

L’aspetto più importante sembra essere la continuità: inserire regolarmente momenti dedicati alla cultura all’interno della propria settimana potrebbe contribuire a mantenere attiva la mente e favorire il benessere psicofisico.

La cultura non sostituisce uno stile di vita sano, ma può diventarne parte

Naturalmente partecipare a eventi culturali non basta, da solo, a proteggere dall’invecchiamento.

Le strategie più efficaci rimangono quelle ormai consolidate dalla ricerca scientifica: seguire un’alimentazione equilibrata, praticare attività fisica, mantenere un peso adeguato, dormire bene, evitare il fumo e limitare il consumo di alcol.

Tuttavia questa nuova ricerca suggerisce che la salute potrebbe dipendere anche da ciò che nutre la mente oltre che il corpo.

Un film visto al cinema, una passeggiata tra le sale di un museo o uno spettacolo teatrale possono trasformarsi non solo in momenti di piacere, ma anche in occasioni per mantenere il cervello attivo, coltivare relazioni sociali e ridurre lo stress.