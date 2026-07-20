La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, vinta dagli spagnoli per 1-0, è finita con scene di grande tensione dopo il triplice fischio.

A scatenare la rissa è stato Leandro Paredes, che ha avuto un duro confronto con Pedri e poi con Gavi. Il centrocampista argentino è stato espulso dopo aver spintonato gli avversari. Secondo Lisandro Martinez, però, tutto sarebbe nato da una provocazione. Pedri gli avrebbe detto che senza Messi non avrebbero vinto il Mondiale,

Le immagini mostrano Paredes affrontare Eric Garcia e poi travolgere Gavi, intervenuto per difendere il compagno.

La tensione è rimasta alta anche tra Otamendi e Rodri: “Avete passato tutta la settimana a piangere per gli arbitri”, ha detto il difensore argentino al centrocampista. Il capitano spagnolo ha replicato: “Io ho rispetto per te”, cercando di abbassare i toni.

Alla fine l’Argentina ha poi evitato la zona delle interviste dopo la sconfitta, dirigendosi direttamente verso il pullman. Il ct Lionel Scaloni ha invece ammesso il verdetto del campo: “Bisogna riconoscere che la Spagna era superiore”.