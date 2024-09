Colesterolo: cos’è e a cosa serve, valori di riferimento, cosa mangiare per abbassarlo

Il colesterolo è una sostanza grassa prodotta dal fegato e presente nel nostro organismo. Pur essendo spesso associato a problemi di salute come le malattie cardiovascolari, svolge funzioni vitali per il nostro benessere. Viene utilizzato per produrre ormoni, vitamina D e sostanze che aiutano a digerire i grassi. Tuttavia, livelli troppo elevati di colesterolo nel sangue possono aumentare il rischio di patologie cardiache e altre complicanze.

Per questo motivo, è importante comprendere cos’è il colesterolo, quali sono i suoi ruoli principali, i valori ideali e come un’alimentazione equilibrata e sane abitudini possano contribuire a mantenerlo sotto controllo.

Funzioni del colesterolo

Il colesterolo, nonostante la sua cattiva reputazione, è una componente essenziale del corpo. Una delle sue funzioni principali è la costruzione delle membrane cellulari, rendendole più stabili e resistenti. È anche un precursore fondamentale per la sintesi di diversi ormoni, come il cortisolo e gli ormoni sessuali (testosterone, estrogeni e progesterone).

Inoltre, il colesterolo contribuisce alla produzione di vitamina D, necessaria per la salute delle ossa e la regolazione del sistema immunitario, e forma gli acidi biliari, indispensabili per la digestione e l’assorbimento dei grassi. In sintesi, senza colesterolo, molte funzioni vitali del corpo non potrebbero essere svolte.

I due tipi di colesterolo: LDL e HDL

Il colesterolo non è tutto uguale e viene trasportato nel sangue da due tipi principali di lipoproteine: LDL e HDL, spesso chiamati rispettivamente “colesterolo cattivo” e “colesterolo buono”.

Il colesterolo LDL (Low-Density Lipoprotein) è considerato “cattivo” perché, quando presente in eccesso, tende ad accumularsi nelle pareti delle arterie, formando delle placche che possono restringere i vasi sanguigni, ridurre il flusso di sangue e portare a condizioni come l’aterosclerosi, che aumenta il rischio di infarti e ictus.

Il colesterolo HDL (High-Density Lipoprotein), invece, è definito “buono” poiché aiuta a rimuovere il colesterolo LDL dalle arterie e lo trasporta al fegato, dove viene smaltito. Un livello elevato di HDL è associato a un minor rischio di malattie cardiache.

Valori di riferimento del colesterolo

Per prevenire problemi di salute, è fondamentale monitorare i livelli di colesterolo nel sangue. Di solito, vengono esaminati tre parametri principali: colesterolo totale, colesterolo LDL e colesterolo HDL.

Il colesterolo totale dovrebbe essere inferiore a 200 mg/dL per essere considerato ottimale.

Il colesterolo LDL dovrebbe mantenersi sotto i 100 mg/dL per ridurre il rischio di patologie cardiovascolari.

Il colesterolo HDL dovrebbe essere pari o superiore a 60 mg/dL, in quanto alti livelli di HDL sono protettivi contro le malattie cardiache.

Un altro valore spesso analizzato è quello dei trigliceridi, un tipo di grasso nel sangue che, se elevato, può anche contribuire all’aumento del rischio di malattie cardiache. Un livello accettabile di trigliceridi è inferiore a 150 mg/dL.

È importante sottolineare che i valori ideali possono variare leggermente in base a fattori come l’età, il sesso e la storia familiare. È sempre consigliabile rivolgersi al proprio medico per una valutazione personalizzata.

Cosa mangiare per abbassare il colesterolo

Una dieta equilibrata è uno dei metodi più efficaci per controllare e ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Alcuni alimenti possono abbassare direttamente il colesterolo LDL, mentre altri aiutano mantenendo il peso sotto controllo o migliorando la salute generale del cuore.

Vediamo allora alcuni consigli su cosa includere nella tua alimentazione per mantenere il colesterolo sotto controllo.

Fibre solubili

Le fibre solubili, presenti in alimenti come avena, legumi, mele, carote e orzo, possono aiutare a ridurre l’assorbimento del colesterolo nell’intestino. Consumare regolarmente alimenti ricchi di fibre aiuta a ridurre i livelli di LDL e migliora la salute digestiva generale.

L’avena, in particolare, è uno dei migliori alimenti per abbassare il colesterolo. Il beta-glucano, una fibra presente nell’avena, è stato dimostrato essere particolarmente efficace nel ridurre il colesterolo LDL.

Grassi insaturi

I grassi insaturi sono i “grassi buoni” che contribuiscono a ridurre il colesterolo cattivo nel sangue e aumentano quello buono. Si trovano principalmente negli oli vegetali come olio d’oliva, olio di semi di lino, olio di mais e olio di girasole, così come in alimenti come pesce grasso (come il salmone, il tonno e le sardine), frutta secca (mandorle, noci) e semi.

Il consumo di grassi insaturi in sostituzione di quelli saturi può contribuire significativamente a ridurre i livelli di colesterolo LDL.

Steroli e stanoli vegetali

Gli steroli e stanoli sono composti naturali presenti in piccole quantità nei vegetali. Queste sostanze bloccano l’assorbimento del colesterolo nell’intestino e aiutano a ridurre i livelli di LDL. Alcuni alimenti arricchiti, come margarine e latticini, contengono steroli vegetali aggiunti proprio per il loro effetto benefico sul colesterolo.

Consumarli regolarmente, insieme a una dieta equilibrata, può aiutare a migliorare i livelli di colesterolo nel sangue.

Pesce ricco di omega-3

Gli acidi grassi omega-3 sono noti per i loro numerosi benefici per la salute, tra cui la capacità di abbassare i trigliceridi e ridurre il rischio di coaguli di sangue. I pesci grassi come il salmone, il tonno, lo sgombro e le sardine sono ottime fonti di omega-3. Anche se non riducono direttamente il colesterolo LDL, gli omega-3 apportano vantaggi significativi alla salute cardiovascolare.

Se non consumi pesce, è possibile integrare gli omega-3 tramite integratori o altri alimenti come semi di lino, noci e olio di chia.

Frutta secca e semi

Mandorle, noci, semi di lino e semi di chia sono ottimi per mantenere il cuore in salute. Sono ricchi di grassi insaturi, fibre e fitosteroli, che possono contribuire a ridurre i livelli di colesterolo cattivo. Consumare una piccola porzione di frutta secca al giorno può avere un impatto positivo sui livelli di colesterolo e migliorare la salute generale.

Frutta e verdura fresca

Le verdure a foglia verde, i pomodori, le carote e i frutti ricchi di pectina come mele, uva e agrumi sono particolarmente efficaci nel ridurre il colesterolo LDL. Le fibre, le vitamine e gli antiossidanti presenti nella frutta e nella verdura svolgono un ruolo cruciale nella protezione del cuore.

Abitudini salutari per abbassare il colesterolo

Oltre a una dieta sana, ci sono altre abitudini e cambiamenti nello stile di vita che possono aiutare a mantenere i livelli di colesterolo nella norma e migliorare la salute del cuore.

Attività fisica regolare

L’esercizio fisico è uno dei modi più efficaci per migliorare il profilo lipidico e mantenere il colesterolo sotto controllo. Anche un’attività moderata, come una camminata veloce di 30 minuti al giorno, può contribuire ad aumentare il colesterolo HDL e abbassare i livelli di LDL e trigliceridi.

Inoltre, l’esercizio fisico regolare aiuta a mantenere un peso sano, che è un altro fattore chiave per ridurre il rischio di malattie cardiache.

Evitare il fumo

Il fumo di sigaretta è una delle principali cause di danni alle arterie e contribuisce ad abbassare il colesterolo buono HDL, aumentando nel contempo il rischio di formazione di placche di colesterolo. Smettere di fumare non solo migliora i livelli di colesterolo, ma apporta benefici significativi per la salute generale, riducendo il rischio di infarto, ictus e altre malattie croniche.

Limitare l’alcol

Un consumo moderato di alcol, in particolare il vino rosso, è stato associato a un miglioramento dei livelli di colesterolo HDL. Tuttavia, un consumo eccessivo di alcol può aumentare i trigliceridi e danneggiare il fegato. Pertanto, è importante limitare l’assunzione di alcolici a livelli moderati, secondo le linee guida: un bicchiere al giorno per le donne e due per gli uomini.

Gestione dello stress

Lo stress cronico può influenzare negativamente la salute del cuore e i livelli di colesterolo. Quando siamo sotto stress, è più probabile adottare comportamenti poco salutari, come un’alimentazione scorretta o la sedentarietà. Tecniche di rilassamento come la meditazione, lo yoga e la respirazione profonda possono aiutare a ridurre lo stress e promuovere il benessere generale.