Come capire se il tuo WhatsApp è spiato

Ci sono diversi modi per capire se WhatsApp è spiato e se la propria privacy è messa in pericolo. Date un’occhiata agli avvertimenti agli indizi che vi riportiamo di seguito.

Gli esperti hanno messo in guardia gli utenti dell’app di messaggistica istantanea più famosa del mondo a proposito delle sue vulnerabilità per cui se siete tra chi utilizza quotidianamente WhatsApp potreste voler sapere se è spiato.

Se vi rendete conto che le vostre conversazioni sono intercettate potete anche chiedere la bonifica del telefono. Ad ogni modo, andiamo a vedere di seguito come fare per capire se ci sono degli spioni che vanno a leggere le vostre chat private.

Come vedere se qualcuno sta spiando

Uno dei primi segnali che qualcuno sta spiando le conversazioni in chat che salta subito all’occhio è il fatto di trovare dei messaggi contrassegnati come letti senza che in effetti ci sia stata alcuna lettura da parte vostra. Questo vuol dire che qualcuno ha accesso al vostro account e ha letto i messaggi al posto vostro. Magari una persona è riuscita a prendere il vostro smartphone mentre voi eravate distratti, oppure ha eseguito un accesso mediante un altro dispositivo.

Inoltre se notate altre attività insolite come modifiche alle impostazioni che non avete deciso voi, allora è evidente che c’è stato qualcuno che avuto accesso al vostro account. Del tutto diverso è capire se due contatti chattano tra loro su WhatSapp.

In caso di attività insolita potete controllare gli accessi sospetti nelle impostazioni di WhatsApp relativi ai “Dispositivi collegati“. In questa sezione potete anche vedere se ci sono connessioni a WhatsApp Web. In ogni caso potete avere una panoramica degli accessi così da individuare eventuali dispositivi che non riconoscete come i vostri.

Ecco come fare. Aprite Impostazioni. Su Android: toccate i tre punti verticali nell’angolo in alto a destra dello schermo, selezionate “WhatsApp Web”. Su iPhone andate in “Impostazioni” nell’angolo in basso a destra e toccate su “WhatsApp Web/Desktop”.

Ora potrete avere un quadro chiaro di tutte le sessioni attive e anche i dettagli su quando sono state attivate e su quali dispositivi. Potrete controllare anche le ultime attività di ogni sessione in modo da capire se era vostre oppure no

Se avete qualche sospetto chiudete le sessioni di WhatsApp Web toccando su “Disconnetti da tutti i dispositivi” così sarete sicuri che eventuali spioni non avranno più accesso alle vostre chat. Chiaramente per avere un maggiore controllo e dormire davvero sonni tranquilli gli esperti consigliano di cambiare anche la tua password di WhatsApp o attivare la verifica in due passaggi per una maggiore sicurezza.