Non è poi così difficile scoprire se due contatti WhatsApp chattano tra loro, ecco il trucco facile da mettere in pratica.

Sono milioni le persone che in tutto il mondo usano le app di messaggistica per comunicare, oramai sono diventate il canale preferito per stare in contatto con i propri amici, con i familiari e per stringere relazioni con altre persone sparse nel mondo.

La conversazioni sono in genere protette e criptate, in teoria sono inaccessibili ma se voi volete scoprire se due contatti WhatsApp chattano tra loro è abbastanza facile. Vediamo quali sono tutti i passaggi da seguire.

Come scoprire se due contatti WhatsApp chattano tra loro

La curiosità di conoscere le conversazioni private delle persone che conoscete e che ruotano nella vostra vita dovrebbe essere tenuta sempre a bada perché non è corretto eticamente spiare le chat altrui, e nemmeno legalmente a dire il vero. Detto questo, però, se volete sapere se due contatti sono connessi tra di loro è abbastanza semplice ed è un tipo di informazione a cui potete risalire incrociando alcuni dati.

Prima di tutto controllate che le persone che volete “analizzare” siano online, o quando hanno effettuato l’ultimo accesso alla chat. Per fare questo dovete averli nella vostra lista dei contatti.

Se non hanno impostato la privacy per cui non si può vedere l’ultimo accesso all’applicazione, siete a cavallo. Ad ogni modo con la nuova versione WhatsApp mette gli utenti in una lista di persone recentemente online.

Infatti visualizzando questa semplice informazione che indica l’ora esatta dell’ultimo accesso e confrontandola tra i due contatti, se è uguale è probabile che possano aver chattato tra di loro.

Ovviamente questa non è un tipo di informazione che potete considerare certa al 100% come quella relativa a dove si trova un contatto WhatApp in tempo reale. Nessuno potrà mai darvi la certezza che due contatti che hanno la stessa ora come ultimo accesso abbiano effettivamente chattato tra di loro. Può essere anche solo una coincidenza.

App spia

Un discorso a parte si deve fare se state pensando di usare delle app per spiare i telefoni e tutto ciò che avviene usando lo smartphone, compreso andare a leggere le conversazioni altrui. Questa è una pratica che va a ledere la privacy delle persone, per cui fatevi qualche scrupolo prima di pensare a leggere i messaggi scambiati su WhatsApp da altre persone, anche se esistono programmi che vi permettono di farlo è eticamente sbagliato.