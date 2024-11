Come ha reagito Francesco Totti alle dichiarazioni di Flavia Vento

Flavia Vento è tornata a parlare di Francesco Totti e l’ha fatto in un programma televisivo in prima serata, cosa ha risposto l’ex calciatore.

Flavia Vento è stata una delle ospiti della prima puntata di Belve, l’ex show girl è tornata a parlare di e del presunto rapporto che avrebbero avuto tanti anni fa, quando lui era in procinto di sposare Ilary Blasi. Quale è staFrancesco Tottita la reazione dell’ex capitano giallo rosso alle nuove accuse della Vento?

Non è una novità che Flavia Vento abbia raccontato di aver avuto una liaison con Francesco Totti quando lui era vicino alle nozze con Ilary Blasi. Le sue dichiarazioni all’epoca finirono su tutti i giornali, ma questa volta la show girl ha aggiunto un aneddoto sull’ex moglie di Totti. Cosa ha risposto l’ex calciatore alle nuove accuse?

Cosa ha detto Flavia Vento su Francesco Totti a Belve

Flavia Vento ha parlato della sua nuova vita, di come oggi vede il sesso, che lei interpreta come qualcosa di satanico e ha anche confessato che se potesse tornare indietro, rimarrebbe vergine. L’ex show girl da tempo conduce una vita molto diversa da quella di un tempo, in cui era una presenza fissa nei vari programmi televisivi.

Inevitabile che arrivasse una domanda di Francesca Fagnani sulla presunta relazione che tanti anni fa avrebbe avuto con Francesco Totti. All’epoca le sue dichiarazioni fecero molto scalpore e finirono sulle copertine dei principali tabloid italiani, questo perché la confessione della Vento arrivò a pochi giorni dalle nozze dell’allora capitano della Roma con l’ex letterina, che tra l’altro era incinta del primogenito, Cristian.

Flavia Vento alla Fagnani ha raccontato che non sapeva che Ilary Blasi fosse incinta e che lei non deve chiedere scusa a nessuno per quanto afferma che sarebbe avvenuto con l’ex capitano giallorosso. “Non mi scuso con nessuno. Non sapevo che era incinta. Forse lo sapeva il signor Totti”. Dunque l’ex show girl sostiene che sarebbe stata all’oscuro della dolce attesa di Ilary. Ad ogni modo in tanti si sono domandati come abbia reagito Totti alle sue nuove dichiarazioni.

Ebbene l’ex capitano giallorosso ha preferito non dare alcun peso a queste parole, così non ha risposto ne ha detto qualcosa. E’ noto come Totti non ami stare al centro del gossip e visto che la sua “battaglia legale” con l’ex moglie Ilary Blasi – che lo avrebbe denunciato per aver lasciato la figlia Isabel sola in casa – già è al centro del gossip, anche in questo caso ha scelto la via del silenzio.