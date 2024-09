Come lavare i capelli senza shampoo: i trucchetti

Siete curiosi di sapere come lavare i capelli senza lo shampoo? Anche se vi sembra impossibile ci sono diversi metodi, non vi resta che scoprirli continuando a leggere!

Lavare i capelli senza shampoo è possibile e sono diversi i rimedi della nonna alternativi per ottenere una chioma pulita anche senza il classico detergente. Di seguito vediamo quali sono i più usati tra quelli maggiormente efficaci.

Esistono già in commercio dei prodotti con una formulazione speciale senza shampoo e tensioattivi che permettono di lavare i capelli e ottenere dei risultati eccellenti, anche perché risultano più delicati. Grazie alla presenza di oli naturali sebonormalizzanti aiutano a eliminare lo sporco e l’eccesso di sebo o migliorare la cute secca del cuoio capelluto.

Ma ci sono anche dei metodi fai da te che potete sperimentare, si usano ingredienti naturali ma occorre comunque fare attenzione ed evitare un utilizzo quotidiano perché potrebbero andare ad alterare il ph della cute e a lungo andare i capelli potrebbero sfibrarsi.

Quali sono i metodi per lavare i capelli senza lo shampoo

Usare lo shampoo per lavare i capelli potrebbe portare a rovinarli a causa delle sostanze chimiche di cui sono composti. Parliamo dei tensioattivi che servono per detergere ed eliminare lo sporco ma che possono andare a compromettere l’equilibrio del cuoio capelluto, quel sebo naturale che aiuta a proteggere i capelli stessi.

Scegliere uno shampoo delicato e più adatto alle caratteristiche della propria chioma è il primo passo da fare per mantenerla in salute. Potete anche lavare i capelli solo con acqua tiepida o usando uno dei rimedi della nonna indicati di seguito.

Creme fatte in casa con amidi e succo di limone, impacchi di borotalco e oli essenziali, sono tutte possibili alternative allo shampoo per lavare i capelli anche senza usare i canonici prodotti per la loro pulizia.

Un esempio tra i prodotti naturali per pulire i capelli è l’argilla saponifera, o Ghassoul, un prodotto in polvere usato negli hammam in Marocco, che sgrassa senza seccare o danneggiare il cuoio capelluto, regola la produzione di sebo donando un aspetto brillante e setoso ai capelli.

Altro rimedio naturale per la bellezza dei capelli è il bicarbonato di sodio abbinato all’aceto di mele. Sono due ingredienti che spesso si trovano già nella dispensa e li potete usare nel modo che vi indichiamo.

Mescolate una tazza di acqua con due cucchiai di bicarbonato di sodio per formare una soluzione detergente, strofinatela sulla cute e sulle lunghezze.

Infine risciacquate i capelli con acqua in cui avrete diluito dell’aceto di mele. E se volete sapere cosa succede se non fate lo shampoo per una settimana potete approfondire qui questo argomento.