Ci sono alcuni cibi che non si devono assolutamente sciacquare prima di essere cucinati, farlo comporta un pericolo: cosa sapere

Quando si cucina si è sempre portati a credere che l’igiene non è mai troppa, così si è spinti a sciacquare ogni alimento prima di cucinarlo. Ma non tutti sanno che ci sono alcuni cibi che non devono assolutamente essere passati sotto l’acqua prima di essere cucinati, perché farlo potrebbe comportare un rischio per la propria salute.

Non solo, sciacquare alcuni alimenti prima di cucinarli, rischia anche di far perdere loro il sapore, con la conseguenza di aver rovinato a priori una pietanza. Per questo è importante sapere quali sono questi cibi, così da non commettere errori e soprattutto non mettere in pericolo la propria salute.

Quali cibi non devono essere sciacquati prima di essere cucinati

I primi alimenti che non devono essere lavati prima di cucinarli sono pesce, carne, sia bianca che rossa. Passarli sotto l’acqua prima di cuocerli è un errore molto grave, poiché acqua e umidità potrebbero far sparire la gran parte del sapore, rovinando anche la consistenza. Poi lavare la carne cruda può aumentare il rischio di contaminazione batterica, che potrebbe estendersi anche alla cucina.

Un altro alimento che non deve essere lavato è la pasta, poiché quando entra in contatto con l’acqua perde l’amido, che è l’elemento necessario per garantire una buona cottura. Lo stesso discorso vale con quella cotta, anche in questo caso, passarla sotto l’acqua – magari per farla raffreddare prima – è un grave errore. Nella lista dei cibi da non dover sciacquare prima di cuocere ci sono anche le uova, spesso quando le compriamo hanno qualche residuo di sporcizia sui gusci e questo potrebbe spingere a passarle sotto l’acqua, ma è una pratica assai dannosa per la salute, poiché lavandole si elimina quella membrana protettiva, esponendole a qualsiasi genere di contaminazione. La stessa pulizia si può ottenere con un panno.

Infine ci sono i funghi, che non devono essere assolutamente sciacquati prima di essere cucinati. Sebbene quando li compriamo sono pieni di terra, non si devono passare sotto l’acqua, poiché rovinerebbe sia la loro consistenza che sapore. Per eliminare i residui di terriccio, si deve usare un panno leggermente umido e carta da cucina, evitando di farli assorbire acqua, cosa che non solo li renderà molli, ma anche praticamente privi di sapore. Seguendo queste indicazioni si ridurranno i rischi di contaminazione batterica in cucina e si prepareranno piatti squisiti.