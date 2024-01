Cos’è l’Epifania e perché il 6 gennaio si festeggia la Befana

L’Epifania, celebrata ogni 6 gennaio, è una festa cristiana che commemora il momento in cui, secondo i Vangeli, Gesù Cristo si è manifestato al pubblico per la prima volta. Il termine “Epifania” deriva dal greco “ἐπιφαίνω”, che significa “mostrarsi”. Ma perché questa data specifica, e cosa c’entra la Befana con la festa?

Epifania, radici storiche

La data dell’Epifania è stata fissata nel Quarto secolo, un periodo in cui anche il 25 dicembre fu scelto come giorno della nascita di Gesù. Questa scelta aveva l’obiettivo di cristianizzare le festività pagane dell’Impero Romano, come quelle dei Saturnali e la celebrazione del “Sole Invitto” durante il solstizio d’inverno.

Contando 12 giorni dal 25 dicembre, si giunge al 6 gennaio, una scelta forse influenzata da antichi riti legati alla dea Diana nell’antica Roma. Questa divinità, simbolo di rinascita e protettrice della fertilità, veniva festeggiata 12 giorni dopo il solstizio d’inverno.

I Magi

Il 6 gennaio è anche il giorno in cui, secondo la tradizione cristiana, Gesù fu visitato dai Magi. Questi saggi uomini provenivano da terre lontane e offrirono doni simbolici: oro, incenso e mirra. La venuta dei Magi rappresenta simbolicamente il riconoscimento della natura divina di Gesù da parte dei popoli non-ebrei.

Va notato che solo uno dei quattro Vangeli canonici menziona i Magi e non fornisce dettagli su chi fossero o da dove venissero. L’allegoria della loro visita sottolinea l’universalità del messaggio cristiano, destinato a tutte le nazioni.

La Befana, tradizione tipicamente italiana

In Italia l’Epifania è molto celebrata e la figura centrale di questa festa è la Befana. Questa vecchia signora, che vola su una scopa nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, porta dolci e regali ai bambini. La tradizione vuole che i bambini lascino calze appese, sperando che la Befana le riempia di doni.

La leggenda narra che la Befana fosse una vecchia signora che, ricevuto l’invito dei Magi di unirsi a loro per portare doni al bambino Gesù, decise di declinare. Successivamente, pentita, iniziò a cercare il bambino per portargli un regalo, ma non riuscì a trovarlo. Da allora, si narra che la Befana viaggi per le case, lasciando dolci e piccoli regali ai bambini buoni e carbone o cenere a quelli cattivi.

Oggi, l’Epifania in Italia è un momento di festa, con processioni religiose, eventi culturali e, naturalmente, la dolce attesa della Befana. Le famiglie si riuniscono per condividere momenti speciali, e i bambini attendono con ansia i regali della vecchia strega volante.