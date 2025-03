In questo momento è uno degli uomini più in vista d’Italia: chi è Cosimo, l’uomo che è volato a Parigi con Tina Cipollari

Nell’ultima puntata pomeridiana di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari e Cosimo hanno vissuto un’esperienza speciale: una fuga romantica a Parigi. La storica opinionista del programma sta continuando la sua conoscenza con Cosimo, l’imprenditore 47enne che da settimane la corteggia con determinazione. Ma cosa sappiamo di Cosimo? Ecco tutti i particolari su un uomo che sta attirando l’attenzione di tutta Italia.

La coppia ha trascorso alcuni giorni nella capitale francese, tra momenti di complicità e shopping sfrenato. Fin dall’arrivo a Parigi, l’emozione di Tina è stata palpabile. “Per questo viaggio non ho dormito tutta la notte”, ha confessato l’opinionista, entusiasta nel vedere la camera con vista sulla Torre Eiffel, dove avrebbe soggiornato. Cosimo, da perfetto cavaliere, l’ha invitata a prepararsi per una giornata di shopping senza limiti: “Sei pronta per fare guai finanziari?”. La coppia ha così scelto di immergersi nel lusso parigino, tralasciando la visita ai monumenti storici della città per dedicarsi interamente agli acquisti.

Oltre ai momenti di svago, Tina e Cosimo hanno avuto l’opportunità di approfondire il loro legame. Durante una serata speciale, l’imprenditore ha rivelato di aver compreso il motivo per cui il destino li ha fatti incontrare: “Ieri sera ho capito perché sono entrato nella tua vita. Ho capito che hai bisogno di essere valorizzata. Non permettere mai a nessuno di metterti in discussione. Devi prometterlo”. Parole che hanno colpito Tina, portando a un tenero bacio sulla guancia ai piedi della Torre Eiffel. Con una relazione che sembra crescere in intensità giorno dopo giorno, sono tanti che vogliono sapere qualcosa in più su Cosimo. Ebbene, oggi noi vi daremo un bel po’ di dettagli.

Chi è Cosimo Mino Dadorante?

Con i suoi 47 anni e un’indole determinata, Cosimo ha saputo attirare l’interesse di Tina, nonostante le sue iniziali riserve. Proprietario di una società immobiliare, amante dei viaggi e con una personalità spiccata, ha deciso di conquistare la celebre “vamp” con gesti eclatanti e regali di lusso.

Cosimo è un imprenditore nel settore immobiliare che ha deciso di mettersi in gioco nel programma condotto da Maria De Filippi, facendosi notare fin da subito per il suo carisma e la sua generosità. Tra le sue passioni ci sono i viaggi, la cultura e, a quanto pare, il corteggiamento dallo stile galante e deciso. Nonostante Tina avesse espresso il desiderio di conoscere un uomo più maturo, preferibilmente intorno ai sessant’anni, Cosimo ha saputo ribaltare le sue aspettative, riuscendo a catturare la sua attenzione con la sua simpatia e la sua intraprendenza.

Per convincere Tina ad accettare un incontro, Cosimo non si è limitato a parole e sorrisi. Ha infatti deciso di impressionarla con regali di un certo valore, come una collana di Swarovski e un bracciale, oltre a dedicarle una canzone. Questi gesti, uniti alla sua perseveranza, hanno portato Tina a ricredersi e a concedergli un’opportunità, accettando un invito a cena. Un risultato tutt’altro che scontato, considerando la severità con cui la storica opinionista seleziona i suoi corteggiatori.

Nonostante le perplessità iniziali di Tina, che aveva dichiarato di essere alla ricerca di un uomo più vicino alla sua età (attualmente 59 anni), l’atteggiamento determinato di Cosimo ha avuto la meglio. L’invito a cena, accompagnato da un’inaspettata apertura da parte di Tina, potrebbe rappresentare l’inizio di una frequentazione più approfondita. Resta da vedere se il fascino del cavaliere riuscirà a consolidare questa conoscenza o se si tratterà solo di un breve flirt.