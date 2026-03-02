La crisi in Medio Oriente sta avendo un impatto diretto anche sul traffico aereo internazionale. La chiusura di alcuni spazi aerei, le restrizioni operative e le valutazioni sulla sicurezza stanno portando diverse compagnie aeree a sospendere o cancellare voli verso Israele, il Golfo e altre aree limitrofe.

I disagi non riguardano solo le tratte dirette: anche i voli con scalo o coincidenze possono subire modifiche, ritardi o cancellazioni improvvise. In questo scenario, per i passeggeri diventa fondamentale sapere come muoversi, quali diritti hanno e come richiedere un rimborso.

Perché stanno aumentando le cancellazioni

Quando una crisi internazionale comporta rischi per la sicurezza, le autorità possono decidere di chiudere porzioni di spazio aereo o limitare i sorvoli. Le compagnie aeree, a loro volta, possono scegliere di sospendere temporaneamente alcune rotte per tutelare equipaggi e passeggeri.

Questo effetto a catena incide non solo sulle destinazioni direttamente coinvolte, ma anche su collegamenti indiretti. Un volo cancellato verso Tel Aviv, ad esempio, può generare ripercussioni su chi aveva programmato una coincidenza con scalo in un altro Paese.

Per chi deve partire nei prossimi giorni, è essenziale monitorare costantemente lo stato della prenotazione.

Cosa fare subito se il volo è cancellato

In caso di cancellazione, il primo passo è verificare la comunicazione ufficiale della compagnia aerea. È importante controllare sito web, app, email e SMS, evitando di basarsi esclusivamente sui tabelloni aeroportuali.

Una volta accertata la cancellazione, conviene raccogliere e conservare tutta la documentazione: codice prenotazione, biglietto elettronico, eventuali email ricevute e ricevute di spese sostenute.

La normativa europea tutela i passeggeri in caso di cancellazione, offrendo tre opzioni principali: il rimborso del biglietto, la riprotezione sul primo volo disponibile oppure la riprogrammazione in una data successiva scelta dal passeggero.

Durante l’attesa, la compagnia deve inoltre garantire assistenza adeguata, come pasti e bevande proporzionati al tempo di permanenza in aeroporto.

Rimborso o volo alternativo: come scegliere

La decisione tra rimborso e riprotezione dipende dalle esigenze personali.

Se il viaggio resta necessario — per motivi di lavoro, rientro urgente o coincidenze internazionali — accettare un volo alternativo può essere la soluzione più pratica. Le compagnie devono proporre una riprotezione su un proprio volo o, in alcuni casi, su un vettore diverso.

Se invece il viaggio non è più indispensabile o le alternative proposte comportano ritardi troppo lunghi, è possibile optare per il rimborso integrale del biglietto non utilizzato.

Un aspetto importante riguarda la compensazione economica aggiuntiva. In situazioni legate a guerra, instabilità politica o rischi per la sicurezza, la cancellazione può rientrare nelle cosiddette “circostanze eccezionali”. In questi casi il diritto al rimborso o alla riprotezione rimane, ma l’indennizzo supplementare potrebbe non essere riconosciuto.

Come richiedere il rimborso

La richiesta deve essere presentata direttamente alla compagnia aerea o al soggetto che ha emesso il biglietto, come un’agenzia di viaggio o una piattaforma online.

Generalmente è possibile inoltrare la domanda attraverso l’area “gestisci prenotazione” o il servizio clienti ufficiale. È importante indicare codice prenotazione, numero del volo, data, motivo della richiesta e specificare se si desidera il rimborso o un volo alternativo.

Allegare la documentazione completa aiuta a velocizzare la pratica. È consigliabile conservare tutte le comunicazioni scritte, comprese eventuali conferme o dinieghi.

Cosa fare se la compagnia non risponde

Se la compagnia non fornisce risposta entro tempi ragionevoli o la richiesta viene respinta senza motivazioni chiare, in Italia è possibile presentare reclamo all’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

La procedura è gratuita e può essere effettuata online attraverso il portale dedicato. Prima di rivolgersi all’autorità, è comunque necessario aver tentato di risolvere la questione direttamente con il vettore.

Nei casi più complessi, può essere utile anche rivolgersi a un’associazione di consumatori.

Come ridurre i rischi nei prossimi viaggi

Chi ha in programma un viaggio verso aree potenzialmente instabili dovrebbe valutare alcune precauzioni. Monitorare gli aggiornamenti ufficiali delle compagnie e delle autorità, attivare notifiche sull’app del vettore e considerare un’assicurazione viaggio che copra cancellazioni e interruzioni può offrire maggiore tranquillità.

In contesti internazionali delicati, la flessibilità diventa un elemento chiave. Le compagnie stanno aggiornando continuamente le proprie politiche di modifica e rimborso per adattarsi all’evoluzione della situazione.